Viernes 2 de enero de 2026

Madrid. El encuentro entre dos de los cuatro conjuntos de Madrid de LaLiga EA Sports, el Rayo Vallecano y el Getafe, reanuda este viernes la acción de la máxima competición nacional tras el parón navideño, un duelo en el que tanto el cuadro de Íñigo Pérez como el de José Bordalás tratan de reencontrarse con la victoria tras su mal final de año.

Barcelona. Espanyol y Barcelona cierran su puesta a punto para el gran derbi de la Ciudad Condal, el gran encuentro de la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports, primera de 2026, en el que el enrachado conjunto de Manolo González tratará de frenar al líder, el cuadro de Hansi Flick, en un choque marcado por el regreso del guardameta Joan García al RCDE Stadium tras su fichaje por el eterno rival.

BALONCESTO EUROLIGA

Redacción deportes. Tras caer en Mónaco la semana pasada, el Real Madrid recibe este viernes en la decimonovena jornada al Dubái Basketball en la dura pugna por entrar entre los mejores de la Euroliga, mientras que el Baskonia, en la parte baja de la tabla, juega en Vitoria frente al Fenerbahçe turco, que está entre los mejores tras dieciocho partidos disputados.

TENIS UNITED CUP

Redacción Deportes. La temporada tenística de 2026 empieza este viernes con la United Cup, torneo mixto por equipos que se juega hasta el 11 de enero en las ciudades australianas de Sídney y Perth. Participa el equipo español con Jaume Munar y Jessica Bouzas en el grupo A en Perth junto a los de Estados Unidos y Argentina.

AGENDA INFORMATIVA

AUTO-MOTO

- Previa del Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí entre el 3 y el 17 de enero.

BALONCESTO

- Euroliga. 19ª jornada: Baskonia-Fenerbaçe (20.00) y Real Madrid-Dubai (20.45). (FOTO)

- Liga Endesa. 13ª jornada. Surne Bilbao-Valencia (18.00), MoraBanc Hiopos Lleida (19.00), Barça-Casademont Zaragoza (20.00) y BAXI Manresa-Girona (21.00).

. Última hora de los partidos de la jornada 14 Joventut Badalona-LaLaguna Tenerife, Coviran Granada-Recoletas San Pablo Burgos, Dreamland Gran Canaria-UCAM Murcia y Rio Breogán-Unicaja.

- NBA: Indiana Pacers-San Antonio Spurs y Washington Wizards-Brooklyn Nets (01.00), Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets y New York Knicks-Atlanta Hawks (01.30), Chicago Bulls-Orlando Magic, Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers (02.00), Phoenix Suns-Sacramento Kings (03.00), Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder (04.00) y Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies (04.30).

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 18ª jornada: Rayo Vallecano-Getafe (21.00). (FOTO)

. Previas de los partidos Celta-Valencia, Osasuna-Athletic, Elche-Villarreal y Espanyol-Barcelona.

- Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva a las 11.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 13.00. (FOTO)

- Cornellà de Llobregat (Barcelona). Rueda de prensa del entrenador del Espanyol, Manolo González, a las 13.00 en el RCDE Stadium.

- Cornellà de Llobregat (Barcelona). Encuentro entre los técnicos de los equipos participantes en el derbi barcelonés, Manolo González y Hansi Flick (14.00. RCDE Stadium).

- LaLiga Hypermotion. 20ª jornada: Eibar-Mirandés (20.30).

. Previas de los partidos Cultural Leonesa-Real Sociedad B, Castellón-Huesca, Almería-Granada, Valladolid-Racing Santander y Córdoba-Burgos.

- Copa de África. Presentación de los octavos de final.

- Italia. 18ª jornada (FOTO): Cagliari-Milan (20.45).

- Francia. 17ª jornada: Toulouse-Lens (20.45).

- Portugal. 17ª jornada: Gil Vicente-Sporting CP (19.45).

FÚTBOL SALA

- Previa de la Supercopa de España, que se disputa este fin de semana en Palma.

TENIS

- United Cup, en Sídney y Perth (hasta 11).

