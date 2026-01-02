Espana agencias

Urgencias compartidas y dispares

Almería/Granada, 2 ene (EFE).- Almería y Granada juegan este sábado en el Stadium almeriense un derbi de rivalidad andaluza de urgencias compartidas aunque dispares, las locales para rencontrarse con el triunfo para seguir aspirando a los puestos de ascenso y las visitantes para alejar los fantasmas del descenso.

El Almería afronta el primer partido del año en un contexto incómodo, ya que dos partidos seguidos sin ganar en casa y dos derrotas consecutivas en el cómputo global han alterado el clima alrededor del equipo, que sigue a sólo dos puntos del ascenso directo, pero con la sensación de haber perdido firmeza.

El equipo de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', técnico del Almería, llega condicionado por ausencias y dudas. Federico Bonini continúa siendo baja, Nico Melamed sigue pendiente de evolución tras varias semanas fuera, mientras que Chumi, que no entró en la convocatoria de Málaga, mantiene en vilo el eje defensivo.

En el apartado ofensivo, la ausencia de Soko está confirmada, ya que Camerún disputará la siguiente ronda de la Copa de África, lo que impide su regreso y obliga al Almería a seguir gestionando su falta de profundidad y energía en ataque.

Por su parte, el Granada visita al Almería con la intención de sumar un buen resultado para comenzar de forma positiva el nuevo año tras un 2025 para olvidar: está en puestos de salvación pero con la necesidad de acumular puntos para acercarse a la zona noble de la clasificación.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ afronta el nuevo año tras un mal mes de diciembre, ya que sumó dos empates y una derrota en los tres partidos de liga disputados, por lo que no gana desde que lo hiciera en noviembre en el feudo de la Cultural Leonesa (0-1).

Los rojiblancos, que el martes jugarán Los Cármenes la Copa del Rey contra el Rayo Vallecano, tienen las bajas del lateral ghanés Oscar Nassei por sanción, del medio camerunés Martin Hongla por lesión y del portero Luca Zidane por estar con Argelia en la Copa África.

Pau Casadesús será la gran novedad en el once inicial en relación a las últimas semanas en el sitio que deja libre Oscar en el lateral derecho, mientras que la única duda está en la medular con Rubén Alcaraz y Sergio Ruiz jugándose el puesto de medio centro defensivo.

- Alineaciones probables

Almería: Andrés Fernández; Chirino, Nelson Monte, Pedro Fidel, Álex Muñoz; Lopy, Dzodic; Leo Baptistao, Sergio Arribas, Embarba, y Thalis.

Granada: Astralaga; Pau Casadesús, Manu Lama, Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Alemañ, Álex Sola, Faye; José Arnaiz y Pascual.

Árbitro: Jon Ander González (Comité Vasco)

Estadio: UD Almería Stadium.

Hora: 16.15. EFE

