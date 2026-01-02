Espana agencias

Una fiesta 'rave' ilegal reúne a un millar de personas en una nave de La Sénia

Barcelona, 2 ene (EFE).- Una fiesta 'rave' convocada para celebrar el inicio del año 2026 reúne a un millar de personas en una nave abandonada de la Sénia (Tarragona), han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos d'Esquadra y la Policía local, que tuvieron conocimiento de esta fiesta en el día de ayer, han desplegado un dispositivo para impedir que accedan al lugar más personas, y realizan controles de alcoholemia y sustancias estupefacientes a los que van saliendo en coche de la zona, muchas de ellas procedentes de Francia e Italia.

La nave está situada en el polígono industrial de les Mataltes, en las afueras de la población, y la música no llega al casco urbano de la localidad.

Las fuentes informantes han indicado que los Mossos no tienen intención de desalojar la nave para no provocar 'un mal mayor del que se pretende evitar' y dejarán que la fiesta 'se vaya apagando por sí misma'.

En este sentido, vistos los precedentes de otras fiestas 'rave', se espera que algunos de los participantes puedan permanecer aún en el lugar todo el fin de semana.

Por el momento no hay constancia de incidentes durante la celebración de la fiesta 'rave', aunque los Mossos investigarán a los convocantes de la misma, unas convocatorias que habitualmente se realizan a través de las redes sociales.

Esta es la primera vez que se tiene constancia de una fiesta 'rave' en La Sénia, una población en la que se instalaron numerosas fábricas de muebles a finales del siglo XX, muchas de las cuales se vieron afectadas por la crisis de 2008. EFE

