Un jugador de 19 años de la cantera del Metz está entre los heridos del incendio en Suiza

París, 2 ene (EFE).- Tahirys Dos Santos, un jugador de 19 años del Metz salido de la cantera de este club francés, es uno de los heridos del incendio en Nochevieja en un bar-discoteca de la estación de esquí suiza de Crans Montana, en su caso con quemaduras graves, y trasladado a un hospital en Alemania.

Su agente, Christophe Hutteau, explicó este viernes en declaraciones al canal BFMTV que no puede "decir que va bien porque sufre terriblemente. Tiene quemaduras en el 30 % de su cuerpo".

Hutteau añadió que "el punto positivo es que su capacidad respiratoria ha mejorado profundamente", y eso pese a que los pulmones habían resultado afectados.

Dos Santos, que juega en el segundo equipo del Metz, en la Nacional 3 (equivalente a la quinta división) y la temporada pasada participó en un amistoso con el primero, fue trasladado el mismo jueves a un hospital de Stuttgart, en Alemania, para aliviar los centros sanitarios suizos.

Su club señaló en un comunicado que dirigentes, jugadores, entrenadores y empleados están conmocionados por la noticia y que todos lo tienen en su pensamiento "en estas horas en que combate el sufrimiento".

También manifestó su "pleno apoyo" a la familia para que el joven pueda ser repatriado al hospital de Mercy de Metz, cerca de su casa.

Al menos nueve franceses figuran entre los heridos del incendio y hay otros ocho franceses que están pendientes de localizar, con lo que no se puede descartar que algunos estén muertos.

Francia se propuso desde el mismo jueves para recibir en sus hospitales a algunos de los heridos, teniendo en cuenta la saturación de los servicios especializados en quemados en Suiza, que ha indicado que en la tragedia murieron una cuarentena de personas y 115 resultaron heridas, una gran parte de gravedad. EFE

