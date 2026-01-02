Espana agencias

Un cayuco con 283 personas llega a El Hierro después de seis días en el mar

Guardar

(Corrige la información con los datos del cayuco que llegó hoy a El Hierro)

El Pinar (El Hierro), 2 ene (EFE).- Un cayuco con 283 personas de origen subsahariano, entre ellas 28 menores, ha llegado este viernes a El Hierro después de seis días de navegación desde que salieron de Barra, en Gambia, según ha informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

Entre los viajeros, que proceden de Gambia, Guinea Conakry, Senegal, Costa de Marfil y Mali, también hay 42 mujeres.

Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla. EFE

gf-brr/bal

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Borja Iglesias y Durán reciben el alta; Carlos Domínguez y Ristic son baja

Infobae

El Ceuta firma al delantero Marc Domenech, que llega cedido por el Mallorca

Infobae

Flick: "Veo a Joan García centrado"

Infobae

El Gobierno expresa sus condolencias por la tragedia en Crans-Montana y ofrece ayuda a Suiza para acoger heridos

El Gobierno expresa sus condolencias

El Elche defiende su racha como local ante un Villarreal que busca a reaccionar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Agencia Tributaria devuelve 13.094

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”