Un cayuco con 283 personas llega a El Hierro después de seis días en el mar

El Pinar (El Hierro), 2 ene (EFE).- Un cayuco con 283 personas de origen subsahariano, entre ellas 28 menores, ha llegado este viernes a El Hierro después de seis días de navegación desde que salieron de Barra, en Gambia, según ha informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

Entre los viajeros, que proceden de Gambia, Guinea Conakry, Senegal, Costa de Marfil y Mali, también hay 42 mujeres.

Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla. EFE

