Un cayuco con 180 personas llega a El Hierro después de nueve días en el mar

El Pinar (El Hierro), 2 ene (EFE).- Un cayuco con 180 personas de origen subsahariano, entre ellas 17 menores, ha llegado este viernes a El Hierro después de nueve días de navegación desde que salieron de Banjul, capital de Gambia, según ha informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

Entre los viajeros, que proceden de Senegal, Guinea Conakry, Gambia y Mali, también hay 45 mujeres.

Los equipos de emergencia llevaron a cabo siete asistencias sanitarias y cinco traslados al hospital. EFE

