Tsitsipas y Sakkari cumplen ante Japón y Grecia firma un buen comienzo en la United Cup

Redacción deportes, 2 ene (EFE).- El equipo griego que participa en la United Cup, torneo sobre pista dura que se disputa en las ciudades australianas de Sidney y Perth, firmó un buen arranque en el torneo gracias a los triunfos en los partidos individuales masculino y femenino de Stefanis Tsitsipas y Maria Sakkari contra Shintaro Mochizuki y Naomi Osaka.

En lo que respecta a Tsitsipas, se impuso por 6-3 y 6-4 en un duelo que se inició con mal pie para él, perdiendo su primer saque en blanco.

Pese a ello, dos roturas en el cuarto y en el octavo juego, éste además sin encajar ningún punto, le permitieron remontar en la primera manga.

Ya en la segunda, le bastó con quebrar en la primera oportunidad que tuvo y arrastrar esa renta favorable hasta el desenlace.

Por su parte, en el duelo entre Sakkari y Osaka, ex número 3 y ex número 1 del ránking WTA respectivamente, ambas se repartieron dos 'breaks' en los tres primeros juegos, cerrando la europea la manga a su favor por 6-4 al aprovechar su tercera pelota de set.

En el segundo, dos quiebres consecutivos en el cuarto y el sexto juegos le dieron tranquilidad y, pese a ceder su servicio en el séptimo, acabó ganando por 6-2. EFE

