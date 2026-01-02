Espana agencias

Tevenet: "Han sido pocos días, pero espero que lo trabajado se vea en el campo"

Valladolid, 2 ene (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Luis García Tevenet, que se estrenará este sábado como máximo responsable del banquillo blanquivioleta, ha asegurado que, aunque lleva pocos días con el equipo, espera que "lo trabajado se vea reflejado en el campo, sobre todo, en la delantera".

En este sentido, ha señalado en rueda de prensa que "han sido suficientes sesiones para ir conociendo al grupo, que está muy receptivo" y confía en que los jugadores sepan "qué deben hacer en cada momento del partido, con los matices que se han ido aportando".

"Intentaremos que se vea un Real Valladolid que se parezca a lo que queremos, no a lo que quiera el rival; plantear el choque de la mejor manera y poder ilusionar a la afición, que viene de un 2025 difícil, pero eso es pasado y hay que mirar al frente", ha comentado.

Y ha apuntado que se han trabajado cosas con los delanteros "porque son una línea determinante, son los que ganan los partidos" y es consciente de que "aunque se ha creado, no ha habido efectividad", de ahí que se haya insistido en las finalizaciones, para tratar de sorprender al líder de Segunda, el Rácing Club.

Es consciente de que será un rival muy complicado, en su debut, pero ha tratado de imprimir confianza a sus jugadores, incluido un Vegard Erlien que podría debutar también con la camiseta blanquivioleta, si LaLiga le da paso, ya que todo los trámites que debía realizar el club están cumplidos.

Al respecto, ha explicado que "ha llegado bastante bien, a pesar de llevar tres semanas sin competir" por lo que formaría parte de la convocatoria del equipo para esta cita, en la que no entrarán ni Juric ni Ponceau, por sanción, lo que afectará al once titular.

"Son dos jugadores determinantes, que han tenido mucho protagonismo, pero hay que intentar que no les echemos de menos y para eso, otros futbolistas deberán aprovechar su oportunidad de demostrar que tienen que ser titulares", ha añadido.

Ha reconocido que, durante la semana, se ha trabajado el 4-2-3-1 y el 4-3-3, y "las distintas fases del juego", incidiendo también en el plano defensivo, para estar preparados tanto si se juega el bloque alto, medio o bajo, para buscar controlar el juego y la posesión del balón.

Preguntado por lo que le preocupa del Rácing, ha detallado que "es un equipo efectivo, con jugadores de mucho talento, con gente arriba con muchos goles y una segunda línea participativa, y que tiene colmillo, algo que quiere cualquier entrenador".

"Pero lo único que me preocupa son mis futbolistas, que lleven a cabo el plan del partido, que todo fluya, estén concentrados y sepan qué requiere cada momento. Y espero que la afición nos arrope y nos podamos ir con un resultado positivo", ha matizado.

Y, por supuesto, quiere que el Real Valladolid sea "un equipo dominador, que intente tener el control del partido y buscar los puntos débiles del rival, que los tiene, como todos", para lo cual ha aprovechado todo lo bueno que dejó Guillermo Almada "añadiendo matices".

Al respecto, ha dicho que es bueno mantener la intensidad de los jugadores, esa presión, agresividad y fortaleza que tienen, si bien él tiene otra manera de ver el fútbol "pero en qué porcentaje se verán los cambios, eso es algo que está en el aire", aunque le gustaría que se viera "cuanto más, mejor".

En cuanto a los posibles fichajes en el mercado invernal, ha indicado que la dirección deportiva conoce las necesidades que hay y está trabajando en ello, y ha aclarado que no tiene "ni condiciones, ni obligación de dejar fuera a nadie, por lo que todos los que tienen licencia y ficha, son utilizables".

"Va a ser mi primer partido, el primero de año, ante el primer clasificado, y espero que sea el primer triunfo de esta nueva etapa, también. Estoy seguro de que la gente va a venir a apoyar y espero que podamos conectar con ella y, si las cosas no salen bien, que haya confianza, porque juntos es como se crece", ha concluido. EFE

