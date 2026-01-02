Temas del día de EFE España del viernes 2 de enero de 2026 (Hasta las 14.10 horas)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Un total de 36.775 migrantes llegaron de forma irregular a España en 2025, lo que supone una caída del 42,6 % en relación al 2024 gracias a un desplome en el caso de las Islas Canarias del 62 %, aunque las Baleares han recibido a un 24,5 % más de personas que en el año anterior.

SUCESOS INCENDIO

Madrid - Dos mujeres y un hombre han fallecido esta madrugada en un incendio en una vivienda en Carabanchel (Madrid); dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras.

TRIBUNALES 2026

Madrid - La saturada actividad judicial no prevé amainar este 2026, con juicios como el del caso Kitchen o los que sentarán en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno o al que fue su mano derecha en el PSOE, José Luis Ábalos, a la espera de conocer la fecha de otros como el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Miriam Mejías

TURISMO EXTRANJEROS

Madrid - Los 91,5 millones de turistas que visitaron España entre enero y noviembre de 2025 gastaron 126.707 millones de euros, el 6,9 % más que en esos meses del año anterior, con lo que el desembolso se sitúa prácticamente a la par que el de todo el año 2024, cuando se gastaron 126.143 millones.

GOBIERNO EXTREMADURA

Mérida - La elección de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, fijada para el 20 de enero, será la primera radiografía para conocer si PP y Vox mantienen un diálogo fluido y claro de cara al futuro Gobierno regional o, por el contrario y como ya sucedió en 2023, supone una prueba de fuego para ambas formaciones políticas. Alberto Santacruz

GENERALITAT VALENCIANA

València - Este viernes se cumple un mes de la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat en sustitución del dimitido Carlos Mazón, un periodo que se puede resumir en cinco frases pronunciadas por el nuevo jefe del Ejecutivo valenciano.

ESTUDIANTES MEDICINA

Madrid-Santander - ¿Cómo se forman los futuros médicos? Las prácticas de los estudiantes de Medicina están hoy en día más planificadas y estructuradas, pero el exceso de alumnado está extendiendo el uso de simuladores y muñecos de alta sensibilidad para contrarrestar las denominadas 'prácticas ficus', en las que solo se mira. Ruth del Moral

REYES MAGOS

Madrid - Los Reyes Magos de Oriente llevan siglos acudiendo a Belén a adorar al Niño y entregarle sus presentes y aún así, sus figuras y viajes siguen rodeados de misterio e incógnitas, como demuestra un paseo por los cuadros del Museo del Prado. Cristina Lladó

TECNOLOGÍAS TENDENCIAS

Madrid - La inteligencia artificial continúa avanzando a pasos agigantados y 2026 será el año en el que esta tecnología pase de ser una herramienta capaz de asistir a quien la utiliza a liderar sistemas autónomos capaces de tomar el control operativo en muchos procesos y de ejecutar tareas críticas sin que medie una intervención humana directa. Raúl Casado

LITERATURA NOVEDADES (ENTREVISTA)

Madrid - Una elección aparentemente simple como el nombre recibido al nacer puede cambiar el rumbo de una vida. Con esta idea como punto partida, la escritora británica Florence Knapp escribió 'Los nombres', su primera novela, un éxito de ventas en Reino Unido que ha sido traducida a más de 25 idiomas y que inaugura las novedades editoriales del 2026. Magdalena Tsanis

ACTUAL 2026

Logroño - La cantante Nat Simons, quien actúa en el Festival Actual de Logroño, ha afirmado a EFE que “una inteligencia artificial (IA) puede fingir el sentimiento humano, pero nunca podría hacer el amor, y el arte, al final, es hacer el amor”, por lo que tiene la esperanza de que esta tecnología “no lo cope todo”. Sergio Jiménez Foronda

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - La borrasca Francis se desplaza de oeste a este con precipitaciones generalizadas el viernes y el sábado, día en el que se espera además la entrada de aire ártico en el extremo norte, donde dejará lluvias y posibles nevadas en cotas bajas de los Pirineos, entorno de la Ibérica norte, cordillera Cantábrica oriental y alto Ebro.

AGENDA INFORMATIVA

ECONOMÍA

14:00h.- Madrid.- EURÍBOR DICIEMBRE.- El Banco de España publica el dato del euríbor a un año -el indicador hipotecario más utilizado en España para calcular las cuotas de las hipotecas a interés variable- de diciembre.

CULTURA

Albacete - La macrofiesta rave organizada en el embalse del Cenajo, en la provincia de Albacete, llega a su segundo día. (Texto)(Foto)

20:00h. local.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA REVÓLVER.- Concierto de Revólver, en su gira 'Más allá de El Dorado'. Auditorio Alfredo Kraus

21:00h.- Logroño.- ACTUAL 2026.- Las bandas Exuvia, Lagartija Nick, Siloé y Elyella actúan en el 'Escenario UNIR' del Festival Actual. Palacio de los Deportes. (Foto)

