Temas del día de EFE Economía del viernes, 2 de enero de 2026

TURISMO EXTRANJEROS

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este viernes las cifras de entradas de turistas extranjeros y gasto asociado de noviembre, que previsiblemente confirmarán la buena evolución del sector y mostrarán si es posible cerrar el año 2025 con 100 millones de turistas internacionales.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 23181698 y otros)

- El INE difunde la estadística de alojamientos extrahoteleros de noviembre. (Texto)

.

TAP PRIVATIZACIÓN

Lisboa - Comienza la segunda fase del proceso de reprivatización de la aerolínea portuguesa TAP con el envío de invitaciones a los grupos interesados -IAG (en el que está integrado Iberia), Air France-KLM y Lufthansa- para que envíen sus propuestas no vinculantes.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 11299654 y otros)

.

TECNOLOGÍAS SEMICONDUCTORES

Taipéi - El Gobierno de Estados Unidos otorga una licencia anual a la taiwanesa TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, que le permite importar equipos estadounidenses para la fabricación de semiconductores en su planta de Nanjing, en el este de China.

(Texto enviado a las 5:59 horas)

.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española afronta su primera sesión de 2026 después de que en 2025 el IBEX 35, su principal índice, registrara una subida acumulada superior al 49 %, el mayor incremento anual desde 1993.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

.

WALL STREET COYUNTURA

Nueva York - La bolsa de Wall Street estrena 2026 después de cerrar 2025 con subidas notables de sus principales índices, sobre todo del tecnológico Nasdaq, que registró un avance anual superior al 20 %.

(Texto)

.

AGENDA INFORMATIVA:

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE publica las cifras de entradas de turistas extranjeros y gasto asociado de noviembre de 2025.

09:00h.- Madrid.- TURISMO ALOJAMIENTOS.- El INE publica las cifras de alojamientos extrahoteleros de noviembre de 2025.

10:00h.- Madrid.- BANCA CRÉDITOS.- El Banco de España publica los datos del crédito concedido por las entidades financieras a hogares y empresas de noviembre.

14:00h.- Madrid.- EURÍBOR DICIEMBRE.- El Banco de España publica el dato definitivo del euríbor de diciembre.

16:00h.- Madrid.- OMODA JAECOO RESULTADOS.- Las marcas de automóviles Omoda y Jaecoo, pertenecientes al gigante automovilístico chino Chery, anuncian sus resultados comerciales de 2025.

.

Delegaciones internacionales

----------------------------

Lisboa.- TAP REPRIVATIZACIÓN.- Comienza la segunda fase del proceso de reprivatización de la aerolínea portuguesa TAP.

Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los datos adelantados de empleo para 2025.

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina difunde este viernes los datos de la recaudación tributaria de diciembre de 2025.

Santiago - CHILE ECONOMÍA - El Banco Central de Chile publica el Índice mensual de actividad económica (Imacec) de noviembre, que se considera una estimación adelantada del PIB.

Montevideo - URUGUAY EXPORTACIONES - La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a 2025.

La Paz - BOLIVIA ECONOMÍA - El Gobierno de Bolivia y los sindicatos mantienen posiciones enfrentadas sobre la decisión del presidente Rodrigo Paz de retirar el subsidio a los combustibles y se preparan para el diálogo que empezará el próximo lunes.

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ GOBIERNO.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofrece el tradicional informe de gestión de inicio de año ante el Parlamento.

EFECOM

emm/mam

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245