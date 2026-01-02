Sarabia: “El Villarreal nos va a exigir y a mostrar el equipo que somos”

Elche (Alicante), 2 ene (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, afirmó este viernes que el Villarreal, próximo rival del conjunto ilicitano, será un adversario “exigente” por el alto nivel de sus jugadores y de su técnico, por lo que el partido servirá para mostrar “el equipo que somos”.

El técnico vasco aseguró en una rueda de prensa que el duelo autonómico de este sábado reúne “muchos condicionantes” para que se viva un día “bonito y especial” en el estadio Martínez Valero.

“Es época navideña, está el nivel que estamos mostrando en casa y nos visita uno de los mejores equipos de Europa”, señaló Sarabia, que deseó que el Elche pueda estar “a la altura” de lo “mucho” que le va a exigir el Villarreal.

El entrenador indicó que su equipo ha regresado en buen estado del parón navideño y recordó que el mes de diciembre fue “un poco duro” para el Villarreal, en alusión a las eliminaciones en la Liga de Campeones y la Copa, si bien precisó que está firmando una temporada “histórica”, especialmente en la Liga.

“Tienen bajas, pero también capacidad para presentar una buena alineación y contar con un banquillo de garantías”, explicó Sarabia, que definió a Marcelino García, técnico del Villarreal, como “uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español”.

“Solo tengo palabras de agradecimiento, porque en mi etapa en la cantera del Villarreal aprendí mucho en lo futbolístico, aunque había cosas que no eran de mi modelo. Un entrenador evoluciona y va incorporando aspectos de los mejores”, argumentó el vizcaíno.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Sarabia intuyó que el Elche puede tener algo más la posesión, aunque advirtió de que el Villarreal se siente cómodo en ese escenario.

“Puede parecer que lo dominas, pero es capaz de generar una ocasión de gol en tres segundos, porque es un equipo vertical espectacular”, aseguró el entrenador, que añadió que el conjunto castellonense maneja todos los registros ofensivos.

Sarabia restó importancia a la clasificación, con su equipo más cerca de Europa que del descenso, y admitió que comenzar el año con una victoria es casi más importante para el entorno que para el vestuario.

“Nos centramos en desarrollar lo que queremos, sin sentirnos inferiores a nadie y con la capacidad de competir ante cualquier equipo”, comentó el técnico, que pronosticó un partido “duro”, aunque confió en “mantener la imbatibilidad en casa”. EFE

