Prisión para un joven por violar, golpear y retener a una mujer en una vivienda en Palma

Palma, 2 ene (EFE).- Un joven ha ingresado en prisión provisional por agredir sexualmente una mujer a la que golpeó, amenazó y mantuvo encerrada durante varias horas en una vivienda del barrio del Vivero de Palma, en Mallorca.

Los hechos se remontan a la noche del pasado 15 de diciembre y fueron denunciados al día siguiente, cuando la víctima acudió a un bar de la zona para pedir ayuda, ha informado este viernes la Policía Nacional.

Hasta el lugar también se desplazaron una patrulla de la Policía Local y una ambulancia, que trasladó a la víctima a un hospital ya que presentaba lesiones compatibles con una violación.

La mujer relató a la Policía que había perdido su teléfono móvil y un hombre se ofreció a ayudarla para que pudiera llamar a un familiar, por lo que la llevó hasta una vivienda del Vivero en la que supuestamente había un móvil.

Una vez en el interior del domicilio, el hombre hizo uso de la fuerza y comenzó a agredirla sexualmente. Cuando la mujer gritó para pedir auxilio, él la amenazó con un cuchillo, ha precisado la fuente.

La víctima pidió en reiteradas ocasiones que la dejara salir, a lo que el agresor respondió con puñetazos y patadas que le provocaron lesiones. Además, la retuvo e impidió que abandonara la vivienda hasta la mañana siguiente, cuando finalmente accedió a dejarla marchar.

Una vez denunciados los hechos, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo para localizar al presunto autor de la agresión, que estaba en paradero desconocido.

El joven fue interceptado el martes en Son Gotleu, donde intentó huir tras identificarse con la documentación de otra persona y llegó a esgrimir un cuchillo de grandes dimensiones contra los agentes. Tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión provisional. EFE

