Nat Simons: "Una IA nunca podría hacer el amor, y el arte es hacer el amor"

Logroño, 2 ene (EFE).- La cantante Nat Simons ha asegurado a EFE que “una Inteligencia Artificial (IA) puede fingir el sentimiento humano, pero nunca podría hacer el amor, y el arte, al final, es hacer el amor”, por lo que tiene la esperanza de que esta tecnología “no lo cope todo”.

Simons (Madrid, 1989) ofrece un concierto este viernes en el primer 'Vermú Torero' del Festival Actual, que se celebra en Logroño hasta el próximo día 6.

“Bastante complicado lo tenemos ya los autores y los músicos como para que, encima, ahora se recurra a una IA” para crear canciones, ha señalado esta cantante, quien ha explicado que no entiende porqué esta herramienta avanza en el sector del arte, que es el que “da más humanidad”.

El próximo 27 de febrero se publicará ‘Pregúntale a Sarah Connor’, el sexto álbum de Simons, del que ya se han podido escuchar dos singles, ‘Delorian’ y ‘Llamas de dragón’, que forman parte del total de 11 canciones que incluirá, ha indicado esta artista.

El título de este disco hace referencia al personaje de Sarah Connor de la saga de películas distópicas ‘Terminator’, ya que le gusta “usar la cultura pop” en sus canciones.

“Se me ha repetido últimamente mucho que, cuando no sé algo, me dicen ‘pregúntale a la IA a ver qué te dice’, y yo digo pues mejor pregúntale a Sarah Connor”, ha indicado.

Este disco es “totalmente orgánico y nostálgico”, por lo que su publicación le hace “gracia” en pleno “presente que parece distópico con todo esto de la IA, como pasaba en ‘Terminator’”.

Simons ha señalado que las canciones que conforman ‘Pregúntale a Sarah Connor’ proponen “una mirada nostálgica al pasado, pero con un sentido crítico del presente y de este futuro que está por venir”.

“Me gusta dejar una luz de esperanza en todas mis canciones, aunque hable desde la crítica y la protesta”, ha especificado esta cantante, quien ha añadido que “no es un disco conceptual al uso, pero sí que podría ser una declaración con la que muchas generaciones se pueden sentir identificadas”.

Ha especificado que, aunque canciones como ‘Llamas de dragón’ parezcan tener un mensaje pesimista, siempre procura “dejar una especie de luz al final del túnel”.

En general, ‘Pregúntale a Sarah Connor’ es “un disco luminoso y para nada pesimista, pero sí que hay canciones con rabia”, porque esta intérprete se considera “parte de una generación que se ha sentido engañada y timada”.

“Tenemos esa nostalgia por el pasado porque no había tal bombardeo de información en las redes sociales, entonces, he mirado atrás, donde había algo de magia y sentía una especie de seguridad por ser una niña”, ha reflexionado.

En la actualidad, “cada día todo es menos orgánico, se está perdiendo el romanticismo de aquella época y de cómo se relacionaban las personas”, por lo que, para ella, este disco es “como un homenaje” a todos sus recuerdos y, a la vez, una muestra de sus preocupaciones actuales.

Por eso, “de alguna manera es como una mirada al pasado con una nostalgia bonita, al hablar de tantas referencias a la cultura pop” que tiene su generación y otras generaciones pasadas, ha remarcado.

‘Pregúntale a Sarah Connor’ es “lo más aproximado a un sonido personal” que ha producido esta artista, puesto que “ya no se puede decir que sea música americana o ‘country’, sino que es un disco con personalidad propia”, ha defendido. EFE

