Muere el hombre apuñalado en una pelea entres dos grupos de jóvenes en Madrid

Madrid, 2 ene (EFE).- El hombre apuñalado el jueves en el distrito madrileño de Villaverde ha fallecido como consecuencia de las heridas que sufrió en una pelea entre dos grupos de jóvenes que la Policía investiga, descartando inicialmente que se deba a una reyerta entre bandas juveniles.

La Policía Nacional ha informado este viernes de la circunstancias del suceso ocurrido sobre las diez de la noche del jueves en la calle Moncada del citado distrito, en el que resultó herido muy grave un hombre de 38 años de origen marroquí que falleció luego en el hospital 12 de Octubre.

Se trataría del primer homicidio registrado en la Comunidad de Madrid en 2026.

Según ha informado la Policía, cuando llegaron los agentes encontraron a un hombre con heridas de arma blanca por todo el cuerpo e iniciaron maniobras de reanimación hasta que llegaron los servicios de emergencia, que trasladaron a la víctima al hospital en estado muy grave.

A las pocas horas los investigadores del Grupo V de Homicidios recibieron la comunicación de que la víctima, de origen marroquí y nacida en 1987, había fallecido.

Los agentes descartan que se trate de una pelea entre bandas juveniles y continúan investigando las circunstancias del homicidio.

La Policía Nacional también investiga dos apuñalamientos ocurridos ayer jueves por la tarde en Parla con sendos heridos, y si están relacionados o no.

 El primero ocurrió sobre las 19:30 horas en al calle Lope de Vega, en un bar en el que comenzó una pelea entre varias personas que continuó en la calle, donde un hombre de origen español y unos 50 años recibió seis puñaladas.

Un amigo que le acompañaba le atendió hasta que llegaron la Policía y los servicios de emergencia, que le trasladaron grave el hospital 12 de Octubre.

Dos horas después, sobre las 21:45, la Policía recibió otro aviso desde la calle Guadarrama de Parla, que está a 10 minutos andando de la primera, porque un joven español de 23 años estaba herido en la calle, con heridas de arma blanca.

Los sanitarios lo trasladaron al hospital y los agentes investigan las circunstancias de este suceso y del anterior. EFE

