Miras anuncia la concesión de la Medalla de Oro de Región de Murcia a la princesa Leonor

Murcia, 2 ene (EFE).- El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes que su Ejecutivo “va a entregar la Medalla de Oro de la Región de Murcia a Leonor de Borbón”, que tras su paso por la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier “siempre será una de nosotros”.

“Como el Rey ha expresado en más de una ocasión, la Princesa de Asturias recordará su estancia en San Javier con mucha satisfacción, la misma con que nosotros nos sentimos orgullosos de otorgarle nuestro máximo reconocimiento”, ha dicho López Miras, poniendo en valor el vínculo que desde ahora se establece entre la Princesa y la Región de Murcia.

En referencia a esta etapa de la princesa Leonor en San Javier, el presidente murciano ha señalado que “es un honor y un orgullo para la Región de Murcia acogerla en su período de formación militar, como ya se hizo antes con su padre y su abuelo”.

"La princesa Leonor representa el futuro de la Jefatura del Estado y forma parte de esa generación de jóvenes que van a protagonizar la construcción de un país y una Región de Murcia más fuertes, solidarias y preparadas”, ha afirmado López Miras. EFE