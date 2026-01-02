Mazabi y Panghea entran en Nueva York con la compra del 25 % de un hotel InterContinental

Madrid, 2 ene (EFECOM).- Mazabi, en una sociedad conjunta con Panghea Capital Partners, ha entrado en Nueva York con la compra de un 25 % del hotel InterContinental New York Times Square, que tras una rehabilitación se espera que alcance un precio medio de mercado superior a 360 millones de euros (425 millones de dólares).

La operación se ha estructurado junto con dos socios y operadores locales de Estados Unidos: Gencom, que adquiere otro 25 %, y Highgate, que se hace con el 50 % restante, según han señalado en un comunicado.

El hotel, que suma 607 habitaciones y está situado en la confluencia de la calle 44 con la Octava Avenida, se va a someter a una rehabilitación en la que se van a invertir más de 25,6 millones de euros (30 millones de dólares).

Highgate será el operador del hotel bajo la marca InterContinental. Por su parte, Gencom, grupo inversor especializado en hoteles y resorts de alta gama, asumirá el rol de 'asset manager' y gestor global del proyecto.

El InterContinental New York Times Square se inauguró en 2010 como uno de los mayores desarrollos hoteleros de Manhattan y cuenta con una plantilla de 300 personas. El hotel se levanta en una torre de 36 plantas y alberga habitaciones y suites.

Según ha apuntado el CEO de Mazabi, Juan Antonio Gutiérrez, entrar en el mercado hotelero de Nueva York de la mano de socios como Gencom y Highgate es un paso muy relevante en la estrategia internacional de la compañía y permite seguir diversificando por geografías y ciclos inmobiliarios.

Mazabi cuenta con un patrimonio bajo gestión de 250 millones de euros y en la actualidad gestiona unos 1.600 millones para 40 grupos inversores y 14 países.

Por su parte, el CEO de Panghea Capital Partners, Fernando López, ha agregado que el plan de mejora reforzará el posicionamiento del activo, elevará la experiencia del huésped y contribuirá a capturar su potencial de creación de valor a largo plazo.

La firma de servicios de gestión patrimonial Panghea cuenta con presencia en España, México y Estados Unidos. EFECOM