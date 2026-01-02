Marta Pérez, Ndikumwenayo, Attaoui y Miguel Ángel López inician el año en top 10 mundial

Redacción deportes, 2 ene (EFE).- Los marchadores Miguel Ángel López y María Pérez, por partida doble, los mediofondistas Thierry Ndikumwenayo y Mohamed Attaoui, más los relevos del 4x100 metros y el 4x400 femenino y el 4x400 mixto inician el año en el top 10 mundial de sus respectivas categorías a nivel internacional en pruebas al aire libre.

El nuevo año se estrena con varios atletas copando las primeras posiciones del ránking mundial en disciplinas al aire libre, un número que aumenta con otros tres representantes en la pista cubierta que está a punto de comenzar.

Los ránkings, aunque son variables y dependen del número de competiciones que se han realizado en un año, más allá del resultado en un campeonato concreto, por muy exitoso que haya sido, sirven para ofrecer una radiografía del momento del atletismo nacional.

A nivel mundial, los cuatro españoles que están entre los diez primeros de sus respectivas categorías son María Pérez (1ª en 35 km marcha y 3ª en 20 km), Miguel Ángel López (5º en 35 km marcha), Moha Attaoui (7º en 800 metros) y Thierry Ndikumwenayo (8º en 5.000).

A ellos se unen los relevos del 4x100 femenino (6º), 4x400 masculino (8º) y 4x400 mixto (9º) y en la pista cubierta Elvin Josué Canales (4º en 800), Paula Sevilla (10ª en 400) y el relevo 4x100 mixto (4º). EFE