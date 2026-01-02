Marta García afinará en Castellón su asalto al registro nacional de 10 kilómetros

León, 2 ene (EFE).- La plusmarquista nacional de 5.000 metros Marta García afinará en Castellón su preparación para su próximo e inminente reto, el asalto al registro nacional de 10 kilómetros en la prueba que disputará el próximo día 10 en Valencia.

Así lo ha desvelado a los periodistas la atleta leonesa, criada deportivamente en Palencia, que despidió el año repitiendo el doblete de 2024, con las victorias en las San Silvestres de León y la Vallecana, en la capital de España, emulando en ésta última a la palentina Marta Domínguez, que lo lograra a comienzos de 2000.

García, que mejoró incluso el registro con el que se había impuesto un año antes en el estadio de Vallecas, cerrará en la capital levantina el pequeño ciclo de tres carreras en ruta que preparó tras la concentración en altura realizada en tierras sudafricanas.

Tras la participación en la mítica prueba vallecana, la atleta de OAC Europe volvió a elegir, como en anteriores ocasiones, la temperatura y las instalaciones de que dispone en Castellón para buscar mejorar la marca española de 10 K, que está en poder de Carla Gallardo con 31:11 conseguido en el pasado mes de mayo en Laredo (Cantabria).EFE

