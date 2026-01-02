Marruecos encara como gran favorito las eliminatorias y Argelia y Nigeria con pleno

Redacción deportes, 2 ene (EFE).- Los octavos de final de la Copa de África de Naciones de Marruecos comienzan este sábado con la confirmación de Marruecos como gran favorita, aunque no ha podido superar la primera fase con tres victorias, como su vecina Argelia y Nigeria.

El equipo de Walid Regragui se ha plantado en los octavos con dos sólidas victorias sobre Comoras (2-0) y Zambia (3-0) y un empate ante Mali (1-1) gracias a los goles del madridista Brahim Díaz y Ayoub El Kaabi, este con dos chilenas incluidas.

Se enfrentará a Tanzania con todo a favor al ser un equipo mucho más potente y al contar, además, con el respaldo absoluto de la fervorosa hinchada marroquí en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat.

El argentino Miguel Gamondi ha hecho historia al meter en octavos a las 'estrellas del Kilimanjaro' después de un mes en el cargo. Tras comenzar con derrota ante Nigeria (2-1), los empates frente a Uganda (1-1) y Túnez (1-1) le han permitido superar la primera fase como una de las mejores terceras.

Argelia ha progresado con pleno tras deshacerse de Sudán (3-0), Burkina Faso (1-0) y Guinea Ecuatorial (3-1) bajo el impulso de su gran referente, Riyad Mahrez, aunque deberá corroborar su ambición ante la pujante RD Congo, segunda del grupo D tras Senegal por diferencia de goles.

Nigeria, tras el sinsabor de quedarse fuera del Mundial 2026, trata de recuperar el trono africano, que alcanzó por tercera vez en 2013. Las 'Súper Águilas Verdes' han comenzado bien, con victorias ante Tanzania (2-1), Túnez (3-2) y Uganda (3-1), con protagonismo de jugadores importantes como Victor Osimhen y Ademola Lookman.

Pese a los problemas físicos de Cyriel Dessers y Ryan Alebiosu que tendrá para el partido de Fez, debe superar a una Mozambique que ya ha hecho historia al pasar a los octavos tras lograr su primer triunfo en el torneo al ganar a Gabón, cuyo gobierno ha decidido suspender a la selección nacional por su pésima participación.

Egipto, el equipo más laureado del continente, se verá las caras con otro conjunto que está haciendo historia, Benín, que, como el cuadro mozambiqueño, pasó como uno de los mejores terceros.

Las victorias con la firma de Mohamed Salah ante Zimbabue (2-1) y Sudáfrica (1-0) y el empate contra Angola (0-0) le otorgaron el primer puesto del grupo B, aunque sin mucho brillo, pero sigue en liza y con mimbres para ir a más y luchar por un título que no logra desde 2010.

Costa de Marfil, primera del grupo F al imponerse a Mozambique (1-0) y Gabón (2-0) y empatar con Camerún (1-1), continúa su defensa del título con un choque incómodo ante Burkina Faso, equipo siempre correoso que no pudo certificar su clasificación hasta el tercer encuentro.

Senegal, campeona hace cuatro años, abrirá el programa de los octavos ante Sudán, que curiosamente ha pasado sin que sus jugadores marcaran gol alguno, ya que el único que figura en su cuenta lo metió en propia meta el ecuatoguineano Saúl Coco para sellar el 1-0.

Mali-Túnez y Sudáfrica-Camerún completan los octavos con dos choques de altos vuelos entre equipos que partían en el torneo con el sueño de llegar lejos y ser protagonistas. De los cuatro, los 'Leones indomables' son los que han cuajado una mejor primera fase. De ganar, podrían ser los rivales de Marruecos en cuartos si los 'Leones del Atlas' cumplen con los pronósticos.

-- Programa de octavos de final:

- Sábado 3 enero

17.00 (16.00 GMT) Senegal-Sudán (Tanger)

20.00 (19.00) Mali-Túnez (Casablanca)

- Domingo 4 enero

17.00 (16.00) Marruecos-Tanzania (Rabat)

20.00 (19.00) Sudáfrica-Camerún (Rabat)

- Lunes 5 enero

17.00 (16.00) Egipto-Benín (Agadir)

20.00 (19.00) Nigeria-Mozambique (Fez)

- Martes 6 enero

17.00 (16.00) Argelia-RD Congo (Rabat)

20.00 (19.00) Costa de Marfil-Burkina Faso (Marrakech)

EFE

jap/jpd