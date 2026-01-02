Espana agencias

Lyndie Tchaptchet (Bera Bera) fichará por un equipo de Liga de Campeones de EHF femenina

San Sebastián, 2 ene (EFE).- La pivote internacional española Lyndie Tchaptchet dejará a final de temporada el Super Amara Bera Bera para iniciar un nuevo proyecto en un club de la Liga de Campeones de la EHF femenina.

La entidad donostiarra, inmersa en el proceso de renovación del equipo, comunicó este viernes la marcha de una jugadora que ya está en la órbita de Las Guerreras junto a su hermana, la también pivote Lysa Tchatchep, con la que disputó el último Mundial de Países Bajos y Alemania en noviembre de 2025.

La joven segunda línea navarra, que llegó en 2023 a San Sebastián procedente del Beti Onak, es ya una de las mejores pivotes de la liga española y ha sido clave tanto en el triplete de la pasada temporada, como en el liderato liguero y la Supercopa Ibérica en la presente campaña.

El club Bera Bera comunicó que su jugadora "ha aceptado la oferta de un club con grandes objetivos" en la citada competición europea.

Tchaptchet buscará, antes de dejar la capital guipuzcoana, el tercer triplete con su actual equipo, algo nunca logrado por el Bera Bera, que, además de la liga, quiere ganar la Copa de la Reina que organizará en San Sebastián en el mes de mayo.

La pivote navarra lleva 101 partidos con Bera Bera y ha marcado 238 goles con una camiseta azul que dejará de portar a partir del mes de junio de 2026.

Tchaptchet renovó por Super Amara por dos años en febrero de 2025 y, por tanto, su salida implicará un acuerdo entre clubes y jugadora al tener contrato en vigor. EFE

