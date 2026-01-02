Los turistas extranjeros gastaron hasta noviembre 126.707 millones, igual que en todo 2024

Madrid, 2 ene (EFECOM).- Los 91,5 millones de turistas que visitaron España entre enero y noviembre de 2025 gastaron 126.707 millones de euros, el 6,9 % más que en esos meses del año anterior, con lo que el desembolso se sitúa prácticamente a la par que la de todo el año 2024, cuando se gastaron 126.143 millones.

Según las cifras publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), España recibió entre enero y noviembre del año recién terminado 91,5 millones de turistas, un 3,4 % más que un año antes. Parece difícil lograr la cifra de los 100 millones en el conjunto del año.

Para alcanzar ese número redondo, en el último mes del año casi se deberían doblar los 5,2 millones de turistas internacionales que llegaron a España en diciembre de 2024.EFECOM

