Espana agencias

Localizado el cadáver del recién nacido al que su madre arrojó a la basura en Majadahonda

Guardar

Madrid, 2 ene (EFE).- El cadáver del recién nacido del que su madre se desprendió arrojándolo a un contenedor de basura en la localidad madrileña de Majadahonda tras haber dado a luz ha sido localizado en el vertedero municipal, según ha anunciado la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

El cadáver del bebé estaba siendo buscado desde la tarde del pasado 31 de diciembre tras la detención de la madre, de 18 años, en un hospital situado en la localidad de Majadahonda.

Según ha explicado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en una rueda de prensa ofrecida tras acudir al lugar del incendio en el que han fallecido tres personas en el distrito de Carabanchel, la madre fue detenida en el hospital, al que acudió con signos evidentes de haber dado a luz y confesó que se había desprendido del bebé.

En ese momento, ha añadido el delegado, se activó la búsqueda del recién nacido y se paralizó la retirada de basuras en ese entorno para tratar de encontrar los restos del recién nacido.

Una vez localizado se está ahora a la espera de la autopsia para saber las causas de la muerte. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España extiende la vacunación frente a la dermatosis nodular a 6.849 granjas de vacuno

Infobae

Hacienda se quedará con 32.000 euros de cada primer premio de la lotería del Niño

Infobae

El Museo Thyssen-Bornemisza aumenta su número de visitantes y llega al millón en 2025

Infobae

El Guggenheim Bilbao acaba 2025 con más de 1,3 millones de visitantes, el 69 % extranjeros

Infobae

El PSOE dice que "ha llegado el momento" de que el PP "eche" a Feijóo por "mentir" sobre la dana para proteger a Mazón

Patxi López insta a los conservadores a alejarse de su presidente, tras acusarlo de distorsionar información sobre desastres naturales para beneficiar a Carlos Mazón, y reclama transparencia ante los hechos sucedidos durante la riada de octubre de 2024

El PSOE dice que "ha
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Almussafes, expulsado

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”