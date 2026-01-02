Espana agencias

Las principales bolsas europeas inician 2026 en positivo, aunque con leves ganancias

Madrid, 2 ene (EFECOM).- Las principales plazas europeas optan en esta primera sesión de 2026 por las ganancias, aunque suben moderadamente, en una jornada en la que solo destaca, a nivel macroeconómico, la publicación de los datos del PMI manufacturero en Europa y en Estados Unidos.

En los primeros compases de este viernes, Milán y Londres suben el 0,29 %; Madrid, el 0,19 %; Fráncfort, el 0,12 %; y París, el 0,09 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, avanza un mínimo 0,08 %.

El euro baja a esta hora y se cambia a 1,172 dólares.

Las bolsas europeas han arrancado la jornada con leves movimientos después de que Wall Street cerrase la última sesión de 2025 en negativo, aunque los futuros sobre sus principales indicadores adelantan a esta hora una sesión alcista.

En Asia, esta madrugada, no han operado ni el Nikkei de Tokio, ni la Bolsa de Shanghái, por festivo.

El Hang Seng de Hong Kong, por su parte, ha ganado el 2,62 %, mientras que en Corea del Sur, el índice Kospi ha subido el 2,27 % y ha alcanzado un récord histórico.

En otros mercados, el precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, sube el 0,76 %, hasta los 61,32 dólares.

La onza de oro también sube a esta hora el 1,60 %, hasta los 4.384,74 dólares, mientras que la plata, que en la última sesión de 2025 bajó con fuerza, rebota el 4,46 %, hasta los 74,48 dólares.

El bitcóin se cambia a 89.000,66 dólares al subir el 1,39 %.

La rentabilidad de la deuda alemana a diez años, considerada la más segura de Europa, alcanza el 2,87 %. EFE

