Las pernoctaciones extrahoteleras suben un 3,6 % en noviembre y los precios siguen al alza

Madrid, 2 ene (EFECOM).- Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, casas rurales, cámpines y albergues) aumentaron un 3,6 % en noviembre en comparación interanual y los precios siguieron subiendo, sobre todo los de los alojamientos rurales, con un alza del 7,1 %.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las noches consumidas en apartamentos aumentaron un 7,9 % y las de cámpines, un 1,5 % respecto al mismo mes de 2024, mientras que las de turismo rural bajaron un 8,3 % y las registradas en albergues, casi un 11 %.

El índice de precios de apartamentos turísticos (IPAP) subió un 1,1 % en noviembre año contra año; el índice de precios de cámpines (IPAC), un 2,1 %; y el índice de precios de turismo rural (IPTR), un 7,1 %.

En cifras absolutas, el pasado noviembre se registraron más de 7 millones de pernoctaciones, impulsadas por las de no residentes, que crecieron un 5,7 %, mientras que las de residentes bajaron un 0,7 %. La estancia media fue de 4,2 noches por viajero.

Las noches pasadas en apartamentos turísticos aumentaron un 7,9 % en noviembre, con un mayor crecimiento entre los no residentes (8,5 %) que entre los residentes (5,9 %).

Dentro de esta categoría, la mayor parte de las pernoctaciones, el 78,7 %, las realizaron turistas no residentes en España y el Reino Unido fue de nuevo el principal país emisor, con el 27,9 % del total.

En cuanto a los destinos de estos viajeros que eligieron alojarse en apartamentos, el favorito fue Canarias con más de 2,3 millones de pernoctaciones y un aumento del 5,5 % año contra año. La mayor ocupación también la tuvo esta Comunidad, con un 85,3 % de la oferta.

Las pernoctaciones en cámpines subieron el 1,5 % interanual. respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes descendieron un 1,8 %, mientras que las de no residentes aumentaron un 3,2 %.

La Comunidad Valenciana fue el destino preferido en estos alojamientos, con más de 630.000 noches y un aumento del 3,2 % en tasa anual, y también alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 60,1 %.

En casas rurales, por el contrario, las noches disfrutadas bajaron un 8,3 % en el penúltimo mes del año, con recortes del 5,4 % entre los residentes y del 19 % en no residentes.

Castilla y León fue el destino preferido en esta modalidad de alojamiento, con más de 111.000 pernoctaciones, un 18 % menos que un año antes. Canarias registró el mayor grado de ocupación, con el 38,8 %.

Las pernoctaciones en albergues disminuyeron un 10,9 % en noviembre, lastradas sobre todo por la caída de casi el 15 % de las de residentes, y, algo menos, por los no residentes, que bajaron un 7,4 %. EFECOM