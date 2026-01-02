Las matriculaciones de turismos y todoterrenos aumentaron un 12,9 % en 2025

Madrid, 2 ene (EFECOM).- Las matriculaciones de turismos y todoterrenos aumentaron un 12,9 % en España en 2025 comparadas con el año anterior, hasta 1.148.650 unidades, han informado este viernes las patronales del sector (Anfac, Faconauto y Ganvam).

La compra de turismos nuevos por particulares mostró un gran dinamismo en 2025, con 539.642 unidades (un 18,1 % más); por encima de las empresas, que matricularon 418.574 coches (un 12 % más), y las alquiladoras, con 190.434 unidades (un 2,3 % más).

Por fuentes de energía, los híbridos e híbridos enchufables se convirtieron en las estrellas del segmento de turismos, al sumar más del 50 % del mercado, con 483.000 unidades (un 23,1 % más) y 124.000 coches (un 111,7 % más), respectivamente.

Por el contrario, descendieron las matriculaciones de vehículos de gasolina (318.210 unidades, un 16 % menos) y diésel (62.669 matriculaciones, un 35 % menos). EFECOM

