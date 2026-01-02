Espana agencias

Lakovic: "Son difíciles, pero hay opciones de jugar la Copa del Rey"

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 2 ene (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha asegurado este viernes que su equipo aún tiene opciones de disputar la Copa del Rey, aunque sean "difíciles", antes de recibir este sábado al UCAM Murcia en la decimocuarta jornada de la Liga Endesa.

Tras la inesperada derrota en la pista del colista Recoletas Salud San Pablo Burgos, y a falta de cinco partidos para terminar la primera vuelta -cuatro de ellos como local-, el técnico esloveno reconoce que las opciones son "difíciles" pero reales, aunque pasan por ganar en el Gran Canaria Arena al conjunto murciano, segundo en la clasificación.

"Después de una importante victoria en Tenerife, fuimos a Burgos con una buena mentalidad, conscientes de la importancia del partido y de las características del rival, pero nos superaron en energía y cosas básicas del baloncesto que no puedes permitir si quieres ganar; fue una derrota que nos dolió a todos", ha explicado el técnico del equipo claretiano.

Lakovic advierte, además, de las características del UCAM Murcia, un equipo "más agresivo y físico" que el San Pablo Burgos en situaciones como los rebotes defensivos y de uno contra uno.

"Plantean partidos siempre de una intensidad muy alta, con contactos al borde de las faltas, pero es su característica. Tienen una línea exterior muy física y muy anotadora, y es el mejor equipo en rebotes de la Liga Endesa. Hay que igualar la intensidad y el nivel de contacto, porque si no, va a estar muy difícil", ha explicado.

El entrenador del Dreamland Gran Canaria espera que, a pesar de las fechas navideñas, la afición acuda a apoyar a su equipo y sea "el sexto jugador" en un choque trascendental para mantener las esperanzas de acabar la primera vuelta entre los ochos primeros clasificados.

"Para mí, sinceramente, las opciones de clasificarnos para la Copa del Rey están ahí, son difíciles y complicadas, pero tenemos que jugar cada partido con la importancia que tiene, tener el foco en sumar victorias que sirvan para la temporada global", ha concluido. EFE

rg/jmr/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Flick aboga por reforzar la línea defensiva con una operación que "tenga sentido"

Infobae

Alessio Lisci pide a sus jugadores “un partido inteligente” ante el Athletic

Infobae

Balaídos acoge el duelo goleador entre Borja Iglesias y Hugo Duro

Infobae

El tráfico de datos 5G aumentó en Nochevieja y Año Nuevo más del 80 %, según Telefónica

Infobae

La economía chilena se expande un 1,2 % interanual en noviembre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo envía a la jueza

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

La presidenta del BCE, Lagarde, cobra 726.000 € al año, el triple que Powell, su homólogo de la Fed al que Trump quiere defenestrar

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”