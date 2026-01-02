Lakovic: "Son difíciles, pero hay opciones de jugar la Copa del Rey"

Las Palmas de Gran Canaria, 2 ene (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha asegurado este viernes que su equipo aún tiene opciones de disputar la Copa del Rey, aunque sean "difíciles", antes de recibir este sábado al UCAM Murcia en la decimocuarta jornada de la Liga Endesa.

Tras la inesperada derrota en la pista del colista Recoletas Salud San Pablo Burgos, y a falta de cinco partidos para terminar la primera vuelta -cuatro de ellos como local-, el técnico esloveno reconoce que las opciones son "difíciles" pero reales, aunque pasan por ganar en el Gran Canaria Arena al conjunto murciano, segundo en la clasificación.

"Después de una importante victoria en Tenerife, fuimos a Burgos con una buena mentalidad, conscientes de la importancia del partido y de las características del rival, pero nos superaron en energía y cosas básicas del baloncesto que no puedes permitir si quieres ganar; fue una derrota que nos dolió a todos", ha explicado el técnico del equipo claretiano.

Lakovic advierte, además, de las características del UCAM Murcia, un equipo "más agresivo y físico" que el San Pablo Burgos en situaciones como los rebotes defensivos y de uno contra uno.

"Plantean partidos siempre de una intensidad muy alta, con contactos al borde de las faltas, pero es su característica. Tienen una línea exterior muy física y muy anotadora, y es el mejor equipo en rebotes de la Liga Endesa. Hay que igualar la intensidad y el nivel de contacto, porque si no, va a estar muy difícil", ha explicado.

El entrenador del Dreamland Gran Canaria espera que, a pesar de las fechas navideñas, la afición acuda a apoyar a su equipo y sea "el sexto jugador" en un choque trascendental para mantener las esperanzas de acabar la primera vuelta entre los ochos primeros clasificados.

"Para mí, sinceramente, las opciones de clasificarnos para la Copa del Rey están ahí, son difíciles y complicadas, pero tenemos que jugar cada partido con la importancia que tiene, tener el foco en sumar victorias que sirvan para la temporada global", ha concluido. EFE

rg/jmr/jpd