La UD Las Palmas confirma la incorporación de Pedrola

Las Palmas de Gran Canaria, 2 ene (EFE).- La UD Las Palmas ha confirmado la incorporación del extremo catalán Estanislau Pedrola como su segundo fichaje en el mercado invernal, y el futbolista será presentado al término del entrenamiento de este viernes en el Estadio de Gran Canaria.

Como había avanzado en la noche del pasado martes el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, el extremo, nacido hace 22 años en Cambrils (Tarragona), llega en calidad de cedido por la Sampdoria de Génova (Italia) hasta el próximo 30 de junio.

Tras su paso por las categorías de la base del RCD Espanyol, Reus y FC Barcelona, donde disputó 30 partidos con el filial azulgrana y llegó a debutar con el primer equipo, Pedrola fue cedido a la Sampdoria en la temporada 2023-2024 y, posteriormente, traspasado, si bien en febrero de 2025 fue cedido al Bolonia.

La UD Las Palmas asegura que ha incorporado a un "extremo vertical, con gran velocidad y desempeño en el uno contra uno", y entre sus cualidades también están "su habilidad y potencia". EFE

rg/cms/jpd