La Policía descarta violencia de género en la muerte de una mujer en Villaverde (Madrid)

Madrid, 2 ene (EFE).- La Policía Nacional ha descartado por el momento la violencia de género en el homicidio de una mujer de 26 años en la madrugada del 31 de diciembre, que murió al caer desde el piso 11 de un bloque de viviendas en el distrito madrileño de Villaverde.

El presunto responsable, que se encuentra detenido, era compañero de piso de la fallecida, y el equipo de investigadores que se ha hecho cargo de las pesquisas ha descartado por el momento que lo sucedido tenga relación con violencia de género, según han informado a EFE fuentes policiales.

Tras el hallazgo del cuerpo de la mujer, una Inspección Técnico Policial de Policía Científica llevó a los investigadores a determinar la supuesta responsabilidad de un hombre de nacionalidad nigeriana de 45 años, en la muerte de la víctima, según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

El suceso tuvo lugar sobre la una y cuarto de la madrugada del 31 de diciembre, cuando los vecinos alertaron de que la mujer, de 26 años y nacida en Perú, aunque con nacionalidad española, se había precipitado desde un piso 11 en el número 7 de la calle Santa Escolástica, en el distrito de Villaverde de la capital.

El Grupo V de la Policía Nacional inició la investigación del caso y en la misma mañana del 31 detuvo al hombre como presunto responsable de un delito de homicidio.EFE

