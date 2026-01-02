Espana agencias

La madre del joven que mató a su padre en Fuenmayor estuvo en el sistema VioGén hasta 2012

Fuenmayor (La Rioja), 2 ene (EFE).- La madre del joven que está detenido como presunto autor de matar a su padre el pasado 31 de diciembre en Fuenmayor (La Rioja) estuvo en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén) hasta 2012, fecha en la que se desactivó la protección porque la pareja retomó la convivencia.

Así lo ha indicado este viernes la delegada del Gobierno en la Rioja, Beatriz Arraiz, en declaraciones a los periodistas, tras la concentración celebrada en Fuenmayor, donde se ha guardado un minuto de silencio en repulsa por la muerte violenta de un vecino.

Este caso estaba en el programa VioGén por unos hechos ocurridos en Navarra, pero después se archivó al reanudarse la convivencia en la pareja, ha precisado la delegada del Gobierno, quien no ha detallado en qué fecha se inició la protección.

Ha añadido que se prevé que el detenido, de 19 años, pase a lo largo de este viernes a disposición judicial como presunto autor de la muerte de su padre y que, después, se levante el secreto de sumario.

El suceso ocurrió en la tarde del pasado miércoles durante una discusión familiar, relacionada con un presunto episodio de violencia de género, que habría derivado en un caso de violencia doméstica, en el que falleció de forma violenta por heridas de arma blanca un hombre de 54 años.

"Tenemos que condenar cualquier tipo de violencia y más cuando estamos hablando de algo que presuntamente parece ser derivado de un hecho de violencia de género", ha insistido.

En la concentración, convocada por el Ayuntamiento de Fuenmayor, también ha participado el alcalde de la localidad, Alberto Peso; la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno riojano, María Martín; y el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez.

Peso ha indicado que esta familia, formada por el matrimonio y cuatro hijos -el presunto agresor y otros tres menores- llegó hace cuatro o cinco años a vivir a Fuenmayor y tenía un comportamiento "normal".

El alcalde ha señalado que los hijos se habían "integrado completamente", acudían al colegio y al instituto, eran "una familia más del pueblo, muy simpática, que te saludaba si te veían por ahí".

Aunque "no tuvieran mucha relación" con el resto de vecinos porque llevaban poco en Fuenmayor, "nadie sospechaba nada", porque esta familia tenía "un comportamiento ejemplar, esto ha sido algo muy extraño", ha subrayado.

Ha agregado que el municipio, de unos 3.300 vecinos, está "nervioso e incrédulo por lo que ha pasado, que es algo que "no esperaba nadie en una localidad tranquila, en la que nunca pasa nada relevante".

Por último, Sáez ha recordado que tanto la madre del presunto parricida y sus otros tres hijos se encuentran alojados en un piso tutelado, tras hacerse cargo de su situación los servicios sociales del Gobierno de La Rioja. EFE

