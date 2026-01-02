La Generalitat quiere entrar en la gobernanza de El Prat en 2026 tras pactar su ampliación

Barcelona, 2 ene (EFECOM).- La Generalitat de Cataluña negocia con el Ejecutivo central, en base al acuerdo de investidura que selló con ERC para la investidura de Salvador Illa, entrar a formar parte de la gobernanza del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en 2026, tras pactar en 2025 la ampliación de esta infraestructura.

En declaraciones a EFE, Dalmau ha señalado que "el primer paso" que había que dar era "desbloquear la ampliación", lo que el Govern pactó en junio con Aena, el gestor aeroportuario.

El siguiente paso es definir cómo puede participar la Generalitat en la gobernanza de este aeropuerto: "Estamos en conversaciones con ERC y con el Gobierno de España para poder avanzar en una mayor participación de Cataluña", ha explicado.

El ejecutivo de Illa trabaja con el objetivo de poder avanzar en esta carpeta durante 2026.

En el marco de la investidura de Illa, ERC y el PSC acordaron en 2024 crear un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña para que la Generalitat tenga "un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán".

Ese pacto también contempla constituir la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña para dar apoyo al "nuevo modelo de gobernanza que centralizará las competencias propias de la Generalitat que tengan relación con la política aeroportuaria".

Dalmau ha reivindicado la apuesta de Illa por ampliar El Prat pese al rechazo de sus socios, ERC y Comuns.

"Los gobiernos están para tomar decisiones y hemos de ser capaces de no mantener al país bloqueado por la incapacidad de las formaciones políticas", ha defendido.

Según Dalmau, la ampliación es necesaria para "coger la velocidad de crucero que Cataluña necesita para afrontar una década de gran transformación". EFECOM

