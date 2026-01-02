Espana agencias

La etíope Mekedes Alemeshete defenderá su título en la Noche de San Antón del 17 de enero

Jaén, 2 ene (EFE).- La etíope Mekedes Alemeshete volverá a competir en la Carrera Internacional Noche de San Antón de Jaén con el objetivo de revalidar el triunfo logrado en la edición anterior, en una 43 edición que se disputará el 17 de enero con unos 12.000 atletas entre todas las categorías.

Alemeshete se impuso en 2025 con un registro de 32 minutos y 53 segundos, marca que figura como la octava mejor de todos los tiempos en la historia de la prueba en categoría femenina, confirmando su enorme proyección pese a su juventud, según anunció el Ayuntamiento en un comunicado.

La atleta africana cuenta con un palmarés en constante crecimiento y ha participado en varias pruebas de la Diamond League en la distancia de 5.000 metros, logrando incluso la victoria en la reunión celebrada en Suzhou (China) en 2024.

Ese mismo año ganó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo sub 20, disputado en Lima (Perú), consolidándose como una de las grandes promesas del atletismo internacional y además, en 2023 ya dejó su sello en tierras jiennenses al imponerse en la Reunión Internacional Jaén Paraíso Interior.

Junto a Alemeshete volverá a situarse entre las principales candidatas al triunfo la onubense María Forero, que atraviesa un inicio de 2025 especialmente brillante.

La atleta está firmando una temporada sobresaliente, con victorias destacadas como las logradas en los Campeonatos de Europa sub 23, tanto en campo a través, celebrados en Lagoa (Portugal), como en los 5.000 metros lisos, disputados en Bergen (Noruega).

Forero llega a Jaén el 17 de enero con la ambición de subir por primera vez a lo más alto del podio en la Noche de San Antón, una prueba que se le resiste hasta ahora. En la edición anterior finalizó en quinta posición, con un tiempo de 34:17, siendo además la tercera mejor española en meta. EFE

