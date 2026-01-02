Espana agencias

La economía chilena se expande un 1,2 % interanual en noviembre

Santiago de Chile, 2 ene (EFECOM).- La economía chilena se expandió un 1,2 % en noviembre en comparación con el mismo mes de 2024, impulsada por el crecimiento en servicios y comercios pero con una caída en la producción de bienes, informó este viernes el Banco Central.

Con estos resultados, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que se considera una estimación adelantada del Producto Interno Bruto (PIB) y reúne el 90 % de los bienes y servicios del país, quedó por debajo de las expectativas del mercado para este periodo.

Según detalló el organismo, el Imacec de noviembre "se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería y del resto de bienes".

La producción de bienes cayó un 1,3 % en términos anuales, lastrada por la menor producción de la minería, que se debió a un descenso en la extracción de cobre. En el resto de bienes se registró una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica.

La actividad comercial, informó el emisor, presentó un aumento del 5,5 % en términos anuales, con resultados positivos en todos sus componentes, destacando el crecimiento del comercio automotor, que fue impulsado por las ventas de vehículos.

En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en grandes tiendas, establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online, mientras que en el mayorista crecieron las ventas de maquinaria y equipos, y alimentos.

Los servicios, por su parte, aumentaron 1,9 % en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En tanto, los servicios de transporte registraron una caída.

En contra de lo pronosticado, Chile, que se recuperó más rápido de lo esperado de los efectos de la pandemia, esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto.

La inflación el año pasado cerró en el 4,5 %, lejos aún de la meta del 3 % establecida por el Banco Central chileno.

El emisor elevó el pasado septiembre su estimación de crecimiento económico del PIB para este año al rango 2,25 % – 2,75 %, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su proyección en octubre hasta el 2,6 %. EFECOM

