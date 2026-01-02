La competición vuelve con partidos claves en tres jornadas en sólo ocho días

Redacción deportes, 2 ene (EFE).- La Primera División de Fútbol Sala femenina retoma este sábado la competición con un calendario exigente que promete emociones con tres jornadas en apenas ocho días, en una fase inicial del año que será decisiva para consolidar posiciones antes de encarar el tramo final de la primera vuelta, donde cada punto contará de manera crucial.

El primer partido del año será de rivalidad madrileña, de manera que el Arriva AD Alcorcón recibirá al MRB Móstoles a partir de las 11:00 horas. Ambas escuadras llegan con el aval de su participación en la Copa de la Reina y con la confianza que proporciona el buen rendimiento en la liga.

Las "alfareras" cuentan con una ventaja de cuatro puntos sobre las mostoleñas, que acuden al encuentro tras encadenar dos victorias consecutivas, buscando prolongar su racha y seguir escalando posiciones.

En la parte alta de la tabla, el Melilla CD Torreblanca intentará mantener la solidez que le ha caracterizado hasta ahora. Las melillenses, líderes indiscutibles, buscarán afinar su maquinaria ofensiva frente a un Nueces de Ronda Atlético Torcal de Málaga que atraviesa un momento irregular de cara a la portería y que, además, pelea por alejarse de la zona de descenso.

A seis puntos de las líderes se sitúa el STV Roldán, que visitará a Les Corts, conjunto que atraviesa una racha similar y únicamente ha cosechado una victoria en los últimos cinco partidos, lo que augura un duelo intenso por mantener opciones en la tabla.

El Futsi Atlético Navalcarnero, por su parte, parece haber encontrado el ritmo necesario para afianzarse en la lucha por los puestos de playoffs. Las rojiblancas visitan a un CD Chiloeches que, a pesar de su posición, intentará sorprender con un planteamiento sólido y aprovechar la presión de la visitante en un encuentro de pronóstico complicado.

Los derbis gallegos pondrán el broche de oro a la jornada con partidos de máxima rivalidad y gran atractivo para la afición. Castro Bloques Cando se enfrentará al Ourense Ontime, buscando mantenerse en la pugna por la cuarta plaza, mientras que el Reyco Burela intentará recuperar su mejor versión en Vista Alegre ante un Poio Pescamar que no puede perder de vista los puestos de playoffs y que se presenta como un rival directo en la pelea por los objetivos de la temporada.

Otros encuentros relevantes incluyen la visita del LBTL Futsal Alcantarilla a la cancha de la AE Penya Esplugues, un duelo donde las locales buscan puntos vitales para la salvación, mientras que las de Joaquín Peñaranda quieren prolongar su buen estado de forma.

Por último, el CD Guadalcacín de Cádiz, que despidió el año con victoria, recibirá al AD Ceuta FC en un choque directo por evitar la zona de descenso, con un rival caracterizado por su irregularidad en las últimas jornadas. EFE

