Espana agencias

La compañía cárnica Incarlopsa adquiere Embutidos Bricio

Guardar

Toledo, 2 ene (EFECOM).- La empresa Serlopi, matriz de Incarlopsa, compañía castellanomanchega dedicada a la producción y elaboración de productos cárnicos porcinos, ha adquirido Embutidos Bricio, empresa fundada en 1988 y especializada en productos procedentes del porcino blanco.

La operación, que incluye la totalidad del capital social de Embutidos Bricio, se ha formalizado este viernes, según ha informado Incarlopsa en un comunicado.

En virtud del acuerdo, Embutidos Bricio mantendrá su nombre comercial y su adquisición permitirá a Incarlopsa ampliar su catálogo de productos.

En 2024, Embutidos Bricio produjo 1,3 millones de unidades de sus productos y alcanzó una facturación de 4,4 millones de euros.

El consejero delegado de Incarlopsa, Jesús Loriente, ha asegurado que la compañía quiere crecer "desde lo que ya funciona: tradición, calidad y proximidad al consumidor" y ha añadido que Embutidos Bricio "aporta una especialización y un saber hacer que nos complementa a la perfección".

"Nuestra intención es mantener su esencia y darle recorrido, sumando recursos e innovación donde aporten valor", ha subrayado.

Con esta operación, la compañía castellanomanchega avanza en su plan de crecimiento y garantiza continuidad, empleo y desarrollo en el ámbito local. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

PP pregunta a la Comisión Europea si la V16 daña la protección de datos y la competencia

Infobae

#anorexia, un texto teatral muy actual sobre un problema real

Infobae

Almeyda lamenta la lesión de Alfon ante un partido de "mucha importancia"

Infobae

El Reino de León cita a dos recién ascendidos para inaugurar el 2026

Infobae

Jaime Santos ve un crecimiento en partidas relámpagos y un parón en rápidas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo envía a la jueza

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

La presidenta del BCE, Lagarde, cobra 726.000 € al año, el triple que Powell, su homólogo de la Fed al que Trump quiere defenestrar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 enero

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”