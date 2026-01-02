La compañía cárnica Incarlopsa adquiere Embutidos Bricio

Toledo, 2 ene (EFECOM).- La empresa Serlopi, matriz de Incarlopsa, compañía castellanomanchega dedicada a la producción y elaboración de productos cárnicos porcinos, ha adquirido Embutidos Bricio, empresa fundada en 1988 y especializada en productos procedentes del porcino blanco.

La operación, que incluye la totalidad del capital social de Embutidos Bricio, se ha formalizado este viernes, según ha informado Incarlopsa en un comunicado.

En virtud del acuerdo, Embutidos Bricio mantendrá su nombre comercial y su adquisición permitirá a Incarlopsa ampliar su catálogo de productos.

En 2024, Embutidos Bricio produjo 1,3 millones de unidades de sus productos y alcanzó una facturación de 4,4 millones de euros.

El consejero delegado de Incarlopsa, Jesús Loriente, ha asegurado que la compañía quiere crecer "desde lo que ya funciona: tradición, calidad y proximidad al consumidor" y ha añadido que Embutidos Bricio "aporta una especialización y un saber hacer que nos complementa a la perfección".

"Nuestra intención es mantener su esencia y darle recorrido, sumando recursos e innovación donde aporten valor", ha subrayado.

Con esta operación, la compañía castellanomanchega avanza en su plan de crecimiento y garantiza continuidad, empleo y desarrollo en el ámbito local. EFECOM