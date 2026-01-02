Espana agencias

La Bolsa española supera los 17.400 puntos, nuevo máximo, tras ampliar la subida al 0,64 %

Guardar

Madrid, 2 ene (EFECOM).- La Bolsa española, que inició esta primera sesión de 2026 con leves movimientos y sin rumbo claro, logra superar los 17.400 puntos y alcanzar nuevos máximos históricos intradía, tras optar por las ganancias y avanzar el 0,64 %.

A las 10 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 17.418,2 puntos tras subir ese 0,64 %.

La Bolsa española cerró el pasado miércoles 31 de diciembre -último día de cotización- con una caída del 0,27 %, hasta 17.307,8 puntos, aunque acabó el año con una subida acumulada del 49,27 %, en su mejor ejercicio desde 1993.

El último máximo histórico intradía lo marcó el pasado día 30, en los 17.384,9 puntos. Esa misma sesión cerró con récord de cierre, en los 17.354,9 enteros.

En esta primera jornada de 2026, el mercado español se ve impulsado por Grifols, que se dispara el 5,23 %, seguido de Indra, el 3,01 %; y Repsol, el 2,32 %.

En el lado de las pérdidas, destaca ACS, que baja el 0,88 %; y Mapfre, el 0,7 %.

De los grandes valores, además de Repsol, Iberdrola suma el 1,22 %; Santander, el 0,99 %; Telefónica, el 0,66 %; BBVA, el 0,45 %; e Inditex, el 0,77 %. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Condenado a casi 3 años por patronear una patera con 14 migrantes y en peligro de hundirse

Infobae

El Ángel Ximénez destituye a Paco Bustos tras seis temporadas y media en el banquillo

Infobae

Ania, sobre el Burgos: "Es uno de los equipos más difíciles de la categoría"

Infobae

El crédito a familias sube un 4,26 % en noviembre, el mayor avance desde diciembre de 2008

Infobae

Talgo firma un contrato de mantenimiento en Uzbekistán por 80 millones de euros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avión de combate europeo

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 2 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”