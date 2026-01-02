La Bolsa española supera los 17.400 puntos, nuevo máximo, tras ampliar la subida al 0,64 %

Madrid, 2 ene (EFECOM).- La Bolsa española, que inició esta primera sesión de 2026 con leves movimientos y sin rumbo claro, logra superar los 17.400 puntos y alcanzar nuevos máximos históricos intradía, tras optar por las ganancias y avanzar el 0,64 %.

A las 10 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 17.418,2 puntos tras subir ese 0,64 %.

La Bolsa española cerró el pasado miércoles 31 de diciembre -último día de cotización- con una caída del 0,27 %, hasta 17.307,8 puntos, aunque acabó el año con una subida acumulada del 49,27 %, en su mejor ejercicio desde 1993.

El último máximo histórico intradía lo marcó el pasado día 30, en los 17.384,9 puntos. Esa misma sesión cerró con récord de cierre, en los 17.354,9 enteros.

En esta primera jornada de 2026, el mercado español se ve impulsado por Grifols, que se dispara el 5,23 %, seguido de Indra, el 3,01 %; y Repsol, el 2,32 %.

En el lado de las pérdidas, destaca ACS, que baja el 0,88 %; y Mapfre, el 0,7 %.

De los grandes valores, además de Repsol, Iberdrola suma el 1,22 %; Santander, el 0,99 %; Telefónica, el 0,66 %; BBVA, el 0,45 %; e Inditex, el 0,77 %. EFE

(foto)(vídeo)