La bolsa española reduce sus ganancias al 0,32 % este mediodía

Madrid, 2 ene (EFECOM).- La bolsa española continúa en zona de máximos históricos este viernes a pesar de reducir sus ganancias al 0,32 % a mediodía y desciende de 17.400 puntos tras haber rebasado durante un tiempo ese nivel.

A las 12 horas, el índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35 ganaba 54,7 puntos, ese 0,32 %, hasta 17.362,5 enteros. A las 10.10 horas había registrado un nuevo máximo histórico intradía en 17.427,4 puntos.

El euro bajaba el 0,22 % y se negociaba a 1.172 dólares, y entre las grandes plazas europeas, Milán subía el 0,43 %, Londres el 0,42 %, París el 0,21 % y Fráncfort el 0,16 %.

La bolsa española arrancaba la primera sesión del año sin tendencia clara después de la caída de Wall Street en la última jornada de 2025.

Así, el índice Nasdaq Composite había cedido el 0,76 %, el S&P 500 el 0,74 % y el Dow Jnes de Industriales el 0,63 % después de conocerse datos laborales que no apoyan nuevas bajadas de tipos (las peticiones semanales de subsidios de desempleo bajaron en 16.000, hasta 199.000).

En Asia solo abrieron Hong Kong, que ganó el 2,76 %, y Seúl, con un repunte del 2,27 % (terminó en el máximo histórico de 4.309,63 puntos), ambas impulsadas por las empresas tecnológicas.

Sin embargo, con la subida de alrededor del 0,5 % de los futuros sobre los índices estadounidenses esta mañana y el repunte de la deuda, la bolsa incrementaba sus ganancias y rebasaba durante el umbral de 17.400 puntos una hora después de la apertura, sobre el que se instaló durante quince minutos.

En ese tiempo, alcanzó el nuevo récord durante la sesión de 17.427,4 puntos con una subida cercana al 0,7 %.

Esa subida se producía aunque empeoraba la actividad manufacturera en diciembre en la zona euro, Alemania, Reino Unido, Italia y España (crecía en Francia), dato que se publicará esta tarde en Estados Unidos.

De los grandes valores Repsol subía el 2,79 %; Iberdrola el 0,6 %; BBVA el 0,35 %, Banco Santander el 0,28 % e Inditex el 0,11 %. Telefónica perdía el 0,06 %.

Grifols presidía las subidas del IBEX con un alza del 4,95 %; seguida de Repsol; IAG ganaba el 1,81 %, Indra el 1,73 % y Acciona Renovables el 1,7 %.

El aumento del rendimiento de la deuda incidía en empresas bastante apalancadas y así Solaria comandaba las bajadas del IBEX al perder el 1,54 %, mientras que Mapfre cedía el 1,21 %, Colonial el 1,1 %, Merlín Properties el 0,72 % y Ferrovial el 0,61 %.

En el mercado continuo Amper ganaba el 8,03 % y Renta Corporación bajaba el 2,98 %.

El precio del barril de petróleo Brent cedía el 0,02 % y se negociaba a 60,84 dólares.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subía dos centésimas y se situaba en el 3,307 %, con la prima de riesgo con Alemania en 43,9 puntos básicos.

La onza troy de oro se cambiaba a 4.394,5 dólares con una subida del 1,74 %, y la plata ganaba el 3,98 %, hasta 74,5 dólares.

El bitcóin perdía el 1,3 % y se negociaba a 89.430 dólares. EFECOM

