La Bolsa española inicia 2026 con una leve caída del 0,06 %

Madrid, 2 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha iniciado la primera sesión de 2026 casi plana, con una leve caída del 0,06 %, en una jornada en la que a nivel macroeconómico solo destaca la publicación de los datos del PMI manufacturero en Europa y en Estados Unidos.

En los primeros compases del año, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,06 % y se sitúa en los 17.297,8 puntos.

La Bolsa española cerró el pasado miércoles 31 de diciembre -la víspera no cotizó por festivo- con una caída del 0,27 %, hasta 17.307,8 puntos, aunque acabó el año con una subida acumulada del 49,27 %, en su mejor ejercicio desde 1993. EFE

