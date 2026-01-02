Espana agencias

La Bolsa española inicia 2026 con una leve caída del 0,06 %

Guardar

Madrid, 2 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha iniciado la primera sesión de 2026 casi plana, con una leve caída del 0,06 %, en una jornada en la que a nivel macroeconómico solo destaca la publicación de los datos del PMI manufacturero en Europa y en Estados Unidos.

En los primeros compases del año, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,06 % y se sitúa en los 17.297,8 puntos.

La Bolsa española cerró el pasado miércoles 31 de diciembre -la víspera no cotizó por festivo- con una caída del 0,27 %, hasta 17.307,8 puntos, aunque acabó el año con una subida acumulada del 49,27 %, en su mejor ejercicio desde 1993. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Economía del viernes, 2 de enero de 2026

Infobae

Gobierno invertirá más de 3.100 millones en Corredor Atlántico en 2026, igual que en 2025

Infobae

El delegado del Gobierno en Madrid envía su pésame a las familias de los tres fallecidos en Carabanchel

Infobae

¿Eran reyes o eran magos?, ¿de dónde venían?, incógnitas que el Prado ayuda a resolver

Infobae

La compañía danesa Ørsted demanda de nuevo a EEUU por paralizar un proyecto eólico marino

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avión de combate europeo

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 2 de enero

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 2 de enero

Qué probabilidad hay de que te toque la Lotería el Niño 2026: tienes más opciones que en la Lotería de Navidad

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”