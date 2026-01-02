Espana agencias

La aduana de Ceuta con Marruecos registra 49 importaciones y solo 2 exportaciones en 2025

Ceuta, 2 ene (EFECOM).- La aduana comercial entre Ceuta y Marruecos, inaugurada en febrero de 2025, ha finalizado dicho ejercicio con un total de 49 importaciones y solo dos exportaciones, según los datos facilitados a EFE por los empresarios.

En estos meses de funcionamiento se han registrado 49 importaciones -de ellas, 47 de áridos y dos de pescado- y dos exportaciones, una de productos de higiene y otra de productos del sector de automoción.

Las fuentes han confirmado que la aduana permaneció cerrada de forma temporal durante los meses de julio, agosto y septiembre debido a la alta incidencia que la Operación Paso del Estrecho (OPE) producía en el tránsito fronterizo del Tarajal con el paso de miles de emigrantes magrebíes.

Por esta circunstancia, se acordó el cierre temporal de la aduana para no entorpecer el desarrollo de la OPE, según la explicación ofrecida por la Delegación del Gobierno.

Mientras tanto, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) sigue reclamando la elaboración de una guía práctica que aclare los procedimientos de exportación que se pueden llevar a cabo a través de la aduana comercial con Marruecos, con la intención de agilizar los mismos.

Los empresarios han reconocido que la apertura de la aduana, que se produjo el 11 de febrero, ha supuesto un avance pero creen que queda mucho por hacer para que esta vía de comercio funcione con eficacia, previsibilidad y garantías. EFECOM

