La 1 con Chenoa y Estopa arrasa en las campanadas frente a Antena 3 con Pedroche y Chicote

Madrid, 2 ene (EFE).- La 1 de TVE, con Chenoa y el dúo Estopa, ha arrasado en audiencia en las campanadas, con 5.823.000 de espectadores y una cuota de pantalla del 36,3 %, frente a Antena 3, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, con 3.871.000 y 24,1 % respectivamente, según datos publicados por la consultora Barlovento.

Según las cifras de Barlovento, aportadas en su cuenta de X, la 1 de TVE ha consolidado ese primer puesto por una diferencia arrolladora de 1.952.000 espectadores frente a Antena 3, cuando el año pasado la distancia fue de 92.000 espectadores.

De esta forma, la 1 ha logrado afianzar el cambio de tendencia iniciado en las pasadas campanadas en las que David Broncano y Lalachus ganaron la batalla de la audiencia a Antena 3, que había sido la cadena preferida desde 2022 para dar la bienvenida al nuevo año. EFE