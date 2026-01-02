Espana agencias

La 1 con Chenoa y Estopa arrasa en las campanadas frente a Antena 3 con Pedroche y Chicote

Guardar

Madrid, 2 ene (EFE).- La 1 de TVE, con Chenoa y el dúo Estopa, ha arrasado en audiencia en las campanadas, con 5.823.000 de espectadores y una cuota de pantalla del 36,3 %, frente a Antena 3, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, con 3.871.000 y 24,1 % respectivamente, según datos publicados por la consultora Barlovento.

Según las cifras de Barlovento, aportadas en su cuenta de X, la 1 de TVE ha consolidado ese primer puesto por una diferencia arrolladora de 1.952.000 espectadores frente a Antena 3, cuando el año pasado la distancia fue de 92.000 espectadores.

De esta forma, la 1 ha logrado afianzar el cambio de tendencia iniciado en las pasadas campanadas en las que David Broncano y Lalachus ganaron la batalla de la audiencia a Antena 3, que había sido la cadena preferida desde 2022 para dar la bienvenida al nuevo año. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Florence Knapp, autora revelación en Reino Unido: "Un nombre puede cambiarte la vida"

Infobae

¿Eran reyes o eran magos?, ¿de dónde venían?, incógnitas que el Prado ayuda a resolver

Infobae

Catorce carreteras afectadas por nevadas, todas ellas de la red secundaria

Infobae

¿Cómo se forman los futuros médicos?, de prácticas 'ficus' a muñecos de alta sensibilidad

Infobae

Canarias bajo aviso por fuertes lluvias y viento, junto con el sur de Andalucía por oleaje

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres personas mueren en el

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, niega las acusaciones de acoso laboral de una concejala del PSOE

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 2 de enero

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 2 de enero

Qué probabilidad hay de que te toque la Lotería el Niño 2026: tienes más opciones que en la Lotería de Navidad

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”