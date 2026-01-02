Jon Pérez 'Bolo': "Viene un mes muy complicado, empezando por el Castellón"

Huesca, 2 ene (EFE).- El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez 'Bolo', ha asegurado que el equipo tiene un mes "muy complicado" por delante, empezando por el partido de este sábado ante el Castellón.

En una comparecencia ante los medios de comunicación antes del último entrenamiento del equipo, 'Bolo' ha explicado que después de las vacaciones navideñas los jugadores han llegado concienciados de lo que les viene este mes, empezando por el partido de mañana.

Será, ha dicho, un partido "muy difícil" y, tras él, tocará jugar también varios encuentros este mes fuera de casa.

"Todos los jugadores están bien y, además, dos jugadores que pueden dar mucho al equipo, Jordi Martín y Javi Mier, han recibido el alta médica y deportiva y ya van a entrar en la convocatoria para que se vayan adaptando y cogiendo ritmo de competición, después de unas lesiones complicadas y con mucho tiempo de baja", ha apuntado.

El técnico también se ha referido a la situación del capitán del equipo, Jorge Pulido, y a su posible salida al Almería, y aunque no se ha querido pronunciar al respecto ni ha nombrado al equipo, tampoco lo ha negado.

"Tenemos un partido muy importante mañana y Jorge Pulido estará allí jugando y, después, se estudiará y valorará y se verá lo que pasa. Ahora tenemos que centrarnos y no pensar en lo que pasará", ha reclamado.

Sobre el Castellón, 'Bolo' ha destacado sus virtudes y la forma de hacerle daño. "Es un equipo diferente, que es muy alegre, con buenas transiciones, que tendremos que defender en bloque bajo y también no dejarles que tengan la posesión del balón para que no nos hagan daño. Ganará el que más acierto tenga", ha dicho.

Sobre el mercado de invierno también se ha pronunciado el entrenador del equipo azulgrana, quien ha reconocido que hay que dar salidas porque hay muchos jugadores en la plantilla y el equipo se tiene que reforzar. Ha reconocido que ya se ha hablado con algunos de ellos.

Para el entrenador, este mes es muy complicado para todos, jugadores, directores deportivos y entrenadores, porque "hay muchos rumores y los jugadores están dándole vueltas". Sin embargo, ha añadido, "al final no se lleva a cabo ni el diez por ciento de todo lo que se habla y por eso hay que aislarse y ya se verá al final lo que pasa". EFE

