Jaime Santos ve un crecimiento en partidas relámpagos y un parón en rápidas

León, 2 ene (EFE).- El subcampeón de España de ajedrez, Jaime Santos Latasa, ve un "crecimiento" en la modalidad "Blitz" -partidas relámpago- frente a las partidas rápidas.

Pese a ser uno de los mejores jugadores nacionales y excampeón europeo en 2022, Santos se mostró irregular, tanto en el europeo, como en el reciente mundial de Doha (Catar).

"Quizá se ha ido equilibrando el rendimiento y resultados entre las partidas rápidas y relámpago", señaló a EFE el jugador leonés que, en el doble mundial catarí, mostró las dos caras, ocupando un discreto puesto -144- en la primera modalidad, para situarse en una mucho mejor posición en "Blitz", trigésimo noveno de la clasificación, igualado con el vigésimo.

"El último día del torneo jugué a gran nivel y encadené cinco triunfos consecutivos -entre ellos la victoria ante el indio Rameshbabu Praggnanandhaa, séptimo ajedrecista del mundo-", destacó.

Sin embargo, en la cita mundialista en la modalidad de partidas rápidas, el discípulo de Marcelino Sión pagó caro su final de campeonato, después de un prometedor arranque, lo que le llevó a la cola de los representantes españoles que encabezó el hispano-venezolano Eduardo Iturrizaga.

Después de los mundiales con los que despidió 2025, Santos Latasa iniciará el nuevo año disputando con el Bayern Munich una nueva jornada de la Liga alemana los días 10 y 11 de enero. EFE

