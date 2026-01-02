Hidalgo: "El Cádiz ha encontrado una idea y una solidez que lo hace más peligroso"

A Coruña, 2 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, destacó este viernes el gran final de año que ha firmado el Cádiz, al que reciben el próximo domingo en Riazor, escenario de un duelo entre dos candidatos al ascenso.

“Al inicio han tenido un proceso en el que seguramente no se encontraban tan cómodos. Pero han ido introduciendo diferentes piezas que le han dado una solidez defensiva y también una producción ofensiva grande. Han modificado un poco los perfiles de los jugadores sin irse demasiado de la idea y la verdad es que vienen de una buena racha”, manifestó.

Ambos equipos están separados por tan solo dos puntos en la tabla. El Dépor encadena tres derrotas (Castellón, Real Sociedad B y Andorra), mientras que el conjunto gaditano únicamente ha perdido uno (Racing Club) de sus últimos cuatro partidos.

“Ellos antes estaban un poco peor y ahora están algo mejor. Es al revés que nosotros. Hay que mirar todo con un poco de perspectiva, pero también es cierto que han encontrado una idea y una solidez, tanto defensiva como ofensiva, que les hace un equipo más peligroso porque están bien trabajados y tienen mucho talento”, advirtió.

En este sentido, el técnico deportivista admitió que el parón navideño le ha venido bien a sus jugadores porque necesitaban “resetear la cabeza” después de unos primeros meses “intensos” de competición.

“Venimos de un mes malo, de una racha muy mala y hay que salir cuanto antes. Tenemos que volver a dar pasos adelante, con y sin balón. Es importante volver a cerrar la portería, tenemos que ser mucho más sólidos y encontrar más equilibrio. A partir de ahí, hay que encontrar esa estabilidad que te permita sumar puntos”, subrayó.

Hidalgo avanzó que el lateral Ximo Navarro no llegará al partido del domingo contra el Cádiz pese a que “prácticamente” está haciendo todo el trabajo con sus compañeros, mientras que a Sergio Escudero le falta “muy poco” para entrar en la dinámica del grupo.

Finalmente, el preparador deportivista dijo que la Copa del Rey es una competición “ilusionante” para su equipo, pero en el vestuario tienen claro que lo “más importante” es la Liga.

“Solo me centro en el Cádiz, lo siguiente ya vendrá. Pase lo que pase en esta eliminatoria, el equipo habrá hecho un gran papel en la Copa. Cuando se juntan situaciones como la del mes de diciembre todo se empantana un poco más, pero solo pensamos en el partido del domingo que es lo más inmediato y lo más importante”, sentenció. EFE

