Espana agencias

Hidalgo: "El Cádiz ha encontrado una idea y una solidez que lo hace más peligroso"

Guardar

A Coruña, 2 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, destacó este viernes el gran final de año que ha firmado el Cádiz, al que reciben el próximo domingo en Riazor, escenario de un duelo entre dos candidatos al ascenso.

“Al inicio han tenido un proceso en el que seguramente no se encontraban tan cómodos. Pero han ido introduciendo diferentes piezas que le han dado una solidez defensiva y también una producción ofensiva grande. Han modificado un poco los perfiles de los jugadores sin irse demasiado de la idea y la verdad es que vienen de una buena racha”, manifestó.

Ambos equipos están separados por tan solo dos puntos en la tabla. El Dépor encadena tres derrotas (Castellón, Real Sociedad B y Andorra), mientras que el conjunto gaditano únicamente ha perdido uno (Racing Club) de sus últimos cuatro partidos.

“Ellos antes estaban un poco peor y ahora están algo mejor. Es al revés que nosotros. Hay que mirar todo con un poco de perspectiva, pero también es cierto que han encontrado una idea y una solidez, tanto defensiva como ofensiva, que les hace un equipo más peligroso porque están bien trabajados y tienen mucho talento”, advirtió.

En este sentido, el técnico deportivista admitió que el parón navideño le ha venido bien a sus jugadores porque necesitaban “resetear la cabeza” después de unos primeros meses “intensos” de competición.

“Venimos de un mes malo, de una racha muy mala y hay que salir cuanto antes. Tenemos que volver a dar pasos adelante, con y sin balón. Es importante volver a cerrar la portería, tenemos que ser mucho más sólidos y encontrar más equilibrio. A partir de ahí, hay que encontrar esa estabilidad que te permita sumar puntos”, subrayó.

Hidalgo avanzó que el lateral Ximo Navarro no llegará al partido del domingo contra el Cádiz pese a que “prácticamente” está haciendo todo el trabajo con sus compañeros, mientras que a Sergio Escudero le falta “muy poco” para entrar en la dinámica del grupo.

Finalmente, el preparador deportivista dijo que la Copa del Rey es una competición “ilusionante” para su equipo, pero en el vestuario tienen claro que lo “más importante” es la Liga.

“Solo me centro en el Cádiz, lo siguiente ya vendrá. Pase lo que pase en esta eliminatoria, el equipo habrá hecho un gran papel en la Copa. Cuando se juntan situaciones como la del mes de diciembre todo se empantana un poco más, pero solo pensamos en el partido del domingo que es lo más inmediato y lo más importante”, sentenció. EFE

dmg/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España extiende la vacunación frente a la dermatosis nodular a 6.849 granjas de vacuno

Infobae

Hacienda se quedará con 32.000 euros de cada primer premio de la lotería del Niño

Infobae

El Museo Thyssen-Bornemisza aumenta su número de visitantes y llega al millón en 2025

Infobae

Localizado el cadáver del recién nacido al que su madre arrojó a la basura en Majadahonda

Infobae

El Guggenheim Bilbao acaba 2025 con más de 1,3 millones de visitantes, el 69 % extranjeros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Almussafes, expulsado

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”