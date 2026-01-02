Espana agencias

Granada conmemora sin división los 534 años de la Toma

Granada, 2 ene (EFE).- Granada ha conmemorado este viernes sin la división entre partidarios y detractores de años anteriores el 534 aniversario de la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, en una jornada que se ha desarrollado con todos los actos previstos.

La Plaza del Carmen se ha vuelto a convertir, como cada 2 de enero, fiesta local en la capital granadina, en epicentro de esta celebración, en la que vecinos y turistas se han agolpado con banderas de España para proclamar vivas hacia la ciudad, Andalucía, España o los Reyes Católicos.

Al igual que el año pasado, no se ha registrado en la plaza la división entre partidarios y detractores de La Toma por la ausencia de estos últimos.

Desde las 11.30 horas han partido la Legión y la corporación bajo mazas, que ha salido desde el Ayuntamiento ovacionada en esta fiesta cívico-religiosa.

Los aplausos también han sido protagonistas al paso de un séquito ataviado con trajes de época de los últimos seis siglos, entre los que no han faltado elementos como la réplica de la espada del rey Fernando y la corona de la reina Isabel.

Tras llegar a la Capilla Real, el cortejo y los corporativos han asistido a una misa en la catedral de Granada oficiada por el canónico del Cabildo del templo metropolitano, Enrique Rico.

Como manda el protocolo, a las 13.00 horas en punto, el segundo teniente de alcalde, Enrique Catalina (PP), ha sido el encargado de tremolar el estandarte real con reverencias al santísimo y a la tumba de los Reyes Católicos, en cuya cripta los representantes institucionales han depositado coronas de laurel.

La leyenda se ha vuelto a repetir con un ceremonial histórico en la ciudad: "Granada, Granada, Granada, por los ínclitos reyes de España don Fernando V de Aragón y doña Isabel I de Castilla. Viva España, Viva el rey, Viva Andalucía, Viva Granada”.

La cita ha concluido con el desfile de legionarios de la sección de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II, con base en Viator (Almería), tras escoltar en el trayecto el estandarte real.EFE

lfr/fs/jlg

(foto) (vídeo)

