González espera un Leganés "vertical" y que genere desequilibrios

Albacete, 2 ene (EFE).- El entrenador del Albacete, Alberto González, afirmó que espera un Leganés “vertical” y que genere desequilibrios en el partido que les enfrenta este domingo en el Carlos Belmonte.

“Habrá cambio de jugadores y eso conlleva capacidades nuevas y diferentes, porque Duk está siendo y entiendo que estará de inicio, al igual que Juan Cruz”, expresó el técnico malagueño en rueda de prensa, en la que auguró que su oponente “vendrá con dinámicas renovadas” tras cambiar de técnico a finales de 2025.

Será el primer partido de 2026 en una vuelta a la competición por la que González se mostró “ilusionado” por tratar “de empezar los primeros partidos de la mejor forma posible y afianzar el trabajo realizado”.

También se refirió a la renovación del centrocampista Agus Medina hasta junio de 2028 y ha reconocido que está contento debido a que “es un jugador que ha hecho méritos para esta renovación y que aporta mucho al club: intensidad, constancia y dará estabilidad al proyecto”.

Preguntado por los rumores de salida de uno de sus mejores futbolistas, Morci, incidió en que la tarea de su cuerpo técnico consiste “ser los mejores profesionales posibles porque él es un buen profesional y le queden dos días o tres años lo hará bien”, expresó.

Para concluir, animó a los seguidores para que acudan al campo albaceteño el domingo porque “puede haber gente fuera, son épocas navideñas donde se hacen muchas actividades con los niños y puede ser un gran evento para pasarlo en familia”. EFE

