Giráldez: "El Valencia tiene menos puntos de los que merece"

Vigo, 2 ene (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, desconfía de la situación clasificatoria del Valencia, un rival que, a su entender, tiene “menos puntos de los que merece”.

“Bajo mi punto de vista han tenido mala fortuna en la finalización en situaciones de último tercio en varios partidos. Pero me parece un equipo muy peligroso y acabará estando en la parte media alta de la competición, sin ninguna duda”, afirmó.

Durante su larga comparecencia ante los periodistas, el técnico gallego elogió al conjunto dirigido por Carlos Corberán.

“A mí personalmente es un equipo que me gusta mucho y un entrenador que me gusta mucho. Es un rival que hace muchas cosas muy bien, con muchos recursos desde el banquillo en cuanto a situaciones que cambia ofensiva y defensivamente”, indicó.

“El Valencia tiene muchos recursos en la plantilla. Se ha reforzado muy bien en verano, ha hecho fichajes que les completan muy bien. Es un rival peligroso”, incidió.

Giráldez apuntó que necesitarán “acertar” a nivel táctico porque se enfrentan a un rival “que se ajusta y modifica cosas” en función de lo que pasa en el partido.

“No es un equipo inmóvil en ese aspecto. Es un equipo que tiene mucha variabilidad. Tenemos que identificar bien si están de 3, de 4, si han metido más jugadores en la salida o menos, cómo nos quieren apretar. El año pasado, en Mestalla, hubo por su parte y la nuestra, muchos cambios de estructura y de presión”, recordó.

El técnico celeste admitió que su equipo necesitaba llegar al parón navideño porque “fue un último mes muy exigente en cuanto a partidos, con la tensión que lleva en lo mental y físico”. EFE

