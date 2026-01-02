Espana agencias

Ganaderos protestarán en la frontera de Irún por la dermatosis vacuna en Francia

Madrid, 2 ene (EFECOM).- La organización agraria de ámbito nacional UPA y la vasca ENBA han convocado un acto de protesta junto a la frontera con Francia en Irún (Guipúzcoa) para el próximo 15 de enero, ante la "preocupación" existente en el sector de vacuno por el avance de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Francia.

En un comunicado, UPA ha asegurado este viernes que existe la sensación de "desamparo" entre los ganaderos ante el avance de la DNC en el sur de Francia y la "actitud pasiva" dentro de las fronteras españolas ante esta patología, "que puede causar graves pérdidas a los productores".

Ha criticado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) por no responder a la petición que UPA hizo el pasado 23 de diciembre para conocer en detalle de la situación de la DNC en Francia, a la vez que ha exigido de este departamento una "actitud proactiva" y que dialogue con la Comisión Europea.

UPA y ENBA exigen que se rebaje el nivel sanitario oficial de la enfermedad para que, en el supuesto de que se diera un positivo en DNC, solo sea necesario sacrificar a los animales afectados por la enfermedad, "como ocurre con la lengua azul".

También defienden que la calificación sanitaria se realice siempre que no se impida la exportación.

Reclaman además que se vacune íntegramente en las comunidades autónomas colindantes con Francia que así lo soliciten, un control más estricto o, en su caso, la prohibición temporal de las entradas de ganado francés y ayudas a las explotaciones españolas afectadas por la DNC.EFECOM

