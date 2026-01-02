Espana agencias

Fontilles emprende 24 proyectos en 3 continentes contra la lepra y enfermedades tropicales

Guardar

La Vall de Laguart (Alicante), 2 ene (EFE).- La Fundación Fontilles, que desde 1902 trabaja desde La Vall de Laguart (Alicante) por la salud y el bienestar de colectivos vulnerables, prevé desarrollar en 2026 un total de 24 proyectos de cooperación sanitaria en seis países de Asia, África y América contra la lepra y enfermedades tropicales.

Esas iniciativas tendrán lugar en India, Mozambique, República Democrática del Congo, Malawi, Brasil y Bolivia y la previsión es que beneficien a 2.465.697 personas de manera directa o indirecta.

En Asia, Fontilles desarrolla trece programas en India orientados, en su mayoría, a la detección y el tratamiento de la lepra —enfermedad de la que el país registró 100.957 nuevos casos en 2024, el 58,4% de los 172.717 detectados en el mundo—, pero también a la prevención de discapacidades asociadas.

Del mismo modo, proyecta programas de ayuda alimentaria, a atención integral y a la rehabilitación física y socioeconómica de las personas afectadas; la formación de personal paramédico; y el apoyo al sistema de salud.

En concreto, las acciones permitirán la rehabilitación de dos centros de salud y la creación o el equipamiento de tres laboratorios para el diagnóstico de la lepra y otras enfermedades desatendidas; la capacitación de 2.500 personas para la prevención, la detección y el tratamiento de dicha infección y de filariasis; la realización de más de 400 campañas al respecto; y la creación de 100 comités de salud en aldeas.

Además, las iniciativas facilitarán la construcción de 300 letrinas y dos plantas depuradoras de agua; la distribución de 700 pares de calzado ortopédico y la práctica de 200 cirugías reconstructivas; el suministro de 4.000 canastas básicas de alimentación; y la concesión de 50 microcréditos para el emprendimiento.

La fundación también construirá el tercer pabellón del Hospital de Chilakalapalli, que atiende a miles de pacientes de lepra procedentes de varios distritos endémicos en la enfermedad. Los proyectos en el país asiático beneficiarán a 1.711.692 personas.

En América, la entidad impulsa una acción en el estado de Amazonas de Brasil orientada a la capacitación de agentes locales de salud para la prevención de la lepra y a la realización de diversas campañas de detección temprana de dicha enfermedad entre la población autóctona, así como seis programas en Bolivia centrados en la salud comunitaria, la lucha contra el mal de Chagas y la cooperación técnica geriátrica.

Fontilles prevé que los proyectos en Bolivia permitan la rehabilitación o el acondicionamiento de 841 viviendas para evitar la aparición del vector causante del mal de Chagas, la capacitación de 4.000 personas para su prevención y la creación de una red de salud pública para su gestión.

Además, en el mismo país se equiparán tres centros de salud y tres hospitales para mejorar el acceso a la salud de comunidades indígenas en situación de extrema pobreza, y se fortalecerá el acceso al agua potable en 20 barrios precarios. Las siete iniciativas en el continente americano beneficiarán a 714.205 personas.

En África, la fundación promueve dos proyectos de apoyo a los programas nacional de lucha contra la lepra de Mozambique y Malawi; y otros dos en la República Democrática del Congo y en Mozambique para el refuerzo alimentario, la educación y la atención sanitaria a menores con discapacidad o VIH.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El argentino Thiago Fernández firma por el Villarreal hasta 2031

Infobae

2026: año de grandes citas para el atletismo mundial

Infobae

El PSG anuncia un patrocinio con la inmobiliaria emiratí Beyond Developments hasta 2029

Infobae

Mazabi y Panghea entran en Nueva York con la compra del 25 % de un hotel InterContinental

Infobae

Hidalgo: "Altimira nos dará la profundidad que echamos en falta en los últimos partidos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

19 muertos en España por

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 2 de enero

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”