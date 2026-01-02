Florence Knapp, autora revelación en Reino Unido: "Un nombre puede cambiarte la vida"

Magdalena Tsanis

Madrid, 2 ene (EFE).- Una elección aparentemente simple como el nombre recibido al nacer puede cambiar el rumbo de una vida. Con esta idea como punto partida, la escritora británica Florence Knapp escribió 'Los nombres', su primera novela, un éxito de ventas en Reino Unido que ha sido traducido a más de 25 idiomas y que inaugura las novedades editoriales de 2026.

'Los nombres' (Salamandra) habla de malos tratos en el hogar pero también de cómo se forjan el destino, la identidad o la creatividad. Su mayor originalidad estriba en que no es una sola historia sino tres historias posibles para los mismos personajes a lo largo de 35 años.

La trama, narrada con saltos temporales de siete años entre 1987 y 2022, se ramifica tras un arranque en el que Cora, una mujer maltratada por su marido, acude al registro para poner el nombre a su segundo hijo y decide llamarlo Gordon, como su padre o bien Julian, como quiere ella o Bear, como propone su hermana de 9 años.

"Me fascina pensar que algo que nos es dado al nacer, que no elegimos, termina siendo parte esencial de nosotros y afecta, no solo al modo en que otros nos ven, sino a la idea que nos hacemos de nosotros mismos", ha señalado a EFE la escritora en una entrevista telemática.

Nacida en Inglaterra, a los seis años Knapp y su familia se mudaron a Australia, donde permanecieron dos años antes de regresar a Londres. "A partir de esa experiencia siempre he imaginado una vida paralela, cómo habría sido de no habernos mudado o de no haber regresado, supongo que todo viene de ahí", razona.

La novela contiene un modo de ver el mundo en el que todo está interconectado y donde un cambio aparentemente leve produce otros en cadena. En el libro se trata de un nombre pero puede ser cualquier pequeña decisión, explica la autora.

"Si pienso en el día en que conocí a mi marido, recuerdo que me acerqué a hablar con él en un autobús porque llevaba una camiseta de un grupo que me gustaba, pero ¿qué habría pasado si se hubiera puesto una camiseta diferente ese día?", plantea.

El tema de la violencia de género surgió a raíz de conocer a una mujer que dirigía un centro de acogida para mujeres maltratadas y escuchar sus desgarradores testimonios. "A un nivel intelectual comprendí las razones de por qué una víctima no huye, pero a nivel emocional, no lo acabé de entender y mi manera de procesar el mundo es a través de la escritura".

Así, su protagonista se encuentra con distintos tipos de bloqueos, ya sean amenazas físicas, la posible pérdida de sus hijos, el bloqueo financiero o el desprestigio y pérdida de credibilidad social -su marido es un médico reputado- que conducen a su aislamiento.

"Como sociedad, en los últimos años hemos mejorado la atención a las personas que sufren violencia en el hogar y también ha mejorado la concienciación sobre estos temas, pero lo que no ha cambiado es la soledad y el aislamiento que experimenta una persona que vive esa violencia", sostiene la autora.

Además de escritora, Knapp es artesana y experta en tejidos. Antes de dedicarse a la ficción, escribió un libro sobre una antigua técnica de acolchado con siglos de historia y colaboró en una publicación del Victoria & Albert Museum, un bagaje que ha influido, inconscientemente, asegura, en su forma de acercarse a la novela.

"A veces uno no es capaz de ver las cosas más obvias de sí mismo y son los otros quienes te lo señalan", dice. Tejer un 'quilt', un tipo de colcha hecha con retales, requiere combinar modelos, texturas, colores y patrones de manera armónica.

"Supongo que es lo que hice con esta novela, tratar de equilibrar la luz y la oscuridad y crear un equilibrio entre las tres narraciones de modo que se entrelazaran de manera fluida".

"Los nombres" sale a la venta en España el 8 de enero; este mismo mes lo hará también en Argentina, Chile, México y Perú y entre febrero y abril se lanzará en otros países de habla hispana como Colombia, Uruguay y Estados Unidos. EFE

