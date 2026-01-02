Espana agencias

Flick: "Veo a Joan García centrado"

Guardar

Sant Joan Despí (Barcelona), 2 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que el guardameta Joan García está "centrado" para disputar este sábado en el RCDE Stadium un "partido especial" contra el Espanyol, club que dejó el pasado verano para fichar por la entidad azulgrana.

En la rueda de prensa previa al derbi barcelonés, el técnico alemán ha opinado que no cree que el ambiente que se viva en el estadio del equipo blanquiazul afecte al portero de Sallent.

"Veo al jugador centrado, siempre lo está. Ha jugado muy bien en este último año y ha demostrado que fue una buena decisión su fichaje. Es nuestro número uno", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que, más allá de la rivalidad entre ambas aficiones, "lo más importante en el mundo del fútbol es apoyar al equipo de uno y no ir en contra del otro" y ha apelado a la "coexistencia y el respeto" entre ambos clubes.

Y, en este sentido, ha añadido: "Los aficionados deben apoyar a sus equipos. Todo el mundo debe enviar energías positivas para los suyos; todo el mundo debe centrarse en su equipo, y no en el rival".

Sobre el Espanyol, Flick ha elogiado a su técnico, Manolo González, de quien ha dicho que está realizando un trabajo "increíble" esta temporada.

"Es fantástico lo que está haciendo el Espanyol. Es un rival agresivo, que ejerce bien la presión y juega bien en la transición. Deberemos estar muy atentos y jugar a nuestro mejor nivel", ha analizado.

Preguntado por cómo llegan sus futbolistas al partido, Flick ha confirmado que el extremo Lamine Yamal, que se perdió el primer entrenamiento del año, y el mediapunta Dani Olmo, ausente en el último mes por una lesión en el hombro, entrarán en la convocatoria.

Más cauto se ha mostrado con la situación del central Ronald Araujo, que en los últimos días se ha ejercitado con sus compañeros tras causar baja debido a problemas de salud mental.

"Araujo está bien, quizá físicamente no está al cien por cien, pero está bien. Él es quién tiene que decidir lo rápido que quiere volver. Lo importante es que está de vuelta. Todos los compañeros le están apoyando. Se tomará el tiempo que necesite, pero está bien”, ha dicho.

Con todo, Flick le pide al 2026 que sus pupilos continúen entrenando con "la calidad y la intensidad" de las últimas sesiones, además de salud. “Espero que no haya más lesiones”, ha puntualizado.

Ante el Espanyol, el técnico alemán disputará su partido número 85 con el Barça, la misma cifra que alcanzó en el año y medio que entrenó al Bayern Múnich.

Preguntado por lo que él le ha dado al club azulgrana en la última temporada y media, Flick ha respondido que está encantado de vivir en Barcelona y ha elogiado a jugadores, cuerpo técnico, dirección deportiva (mención especial a Deco y Bojan) y directivos de la entidad.

“Me encanta trabajar en este club. Cada día siento lo mismo. Soy consciente de lo que me da este club, siempre daré lo mejor de mí”, ha concluido. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El base Xavier Castañeda, cedido al MoraBanc Andorra hasta final de temporada

Infobae

Lakovic: "Son difíciles, pero hay opciones de jugar la Copa del Rey"

Infobae

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de la campaña de renta a cierre de año

Infobae

Flick aboga por reforzar la línea defensiva con una operación que "tenga sentido"

Infobae

Alessio Lisci pide a sus jugadores “un partido inteligente” ante el Athletic

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministerio de Igualdad, que

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”