Fallece un hombre de 53 años por inhalación de monóxido de carbono en Ceclavín (Cáceres)

Plasencia, 2 ene (EFE).- Un hombre de 53 años ha fallecido por intoxicación por monóxido de carbono en la localidad cacereña de Ceclavín, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.

El suceso se ha producido alrededor de las 22:00 horas de este jueves, cuando el 112 recibió un aviso que alertaba de dos personas intoxicadas por monóxido de carbono en su domicilio, ubicado en la calle Centeno del municipio.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Guardia Civil y varios medios asistenciales del Servicio Extremeño de Salud (SES), que no han podido salvar la vida de la víctima.

Además del fallecido, una mujer de 86 años ha tenido que ser trasladada al Hospital de Coria (Cáceres), en estado menos grave, por intoxicación por monóxido de carbono. EFE

